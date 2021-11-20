79 лет Джо Байдену: Как «Сонный Джо» усыпил всех конкурентов

Oбраз «Сонного Джо» помог усыпить бдительность конкурентов Фото: REUTERS

20 ноября один из наиболее влиятельных людей Земли празднует день рождения. Да и годовщина президентства не за горами. И хотя США уже не могут диктовать волю половине планеты, как в дни его молодости, это по-прежнему одна из сверхдержав, а его самого по инерции величают «Лидер свободного мира». А ведь еще пару лет назад Джозеф Байден казался сбитым летчиком, сидел на почетной пенсии, преподавая международные отношения в заштатном университете. Однако смог вернуться, переиграть амбициозных однопартийцев и показать всему свету: несмотря на агрессивное шествие либеральных ценностей — старые волки-империалисты по-прежнему дадут фору любому молодому «борцу за права меньшинств».

СМОГ НЕ ПОТОНУТЬ НА УКРАИНЕ

Россия узнала о Байдене в 2014 году, когда выяснилось, что этот вице-президент при Бараке Обаме неформально отвечает за «украинское направление» в Белом доме. Работал «дядя Джо» что надо: вскоре после майдана его сын, Хантер Байден, стал членом правления украинской нефтегазовой компании Burisma. Получая на этой должности свыше $100 тыс. за каждый месяц работы.

Однако серьезных доказательства, что Байден-старший использовал служебное положение для обогащения на украинском схематозе, так и не появилось. Только домыслы со знаком вопроса. Ну и обвинения в конфликте интересов. Что, опять-таки, спорно с точки зрения морали — но не преступление.

А все почему? Байден — волк старой школы. И следует простому правилу: «никогда не бери грязные деньги сам». Да, вокруг его сына Хантера — скандал на скандале. Например, после прихода отца в Белый дом — у Байдена-младшего открылся дар… живописца. Некоторые его работы в жанре «50-летний ребенок дорвался до кисточки» покупают за сотни тысяч долларов анонимные бизнесмены-ценители прекрасного. И что? Закон тоже не нарушен. У Трампа вот зять, Джаред Кушнер, вообще в администрации президента работал — и ничего.

А вот молодые конкуренты Байдена — ультралиберальные «демократы», мечтающие подвинуть старика — так не умеют. Например, одна из них, 32-летняя конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Всерьез мечтала побороться за первый пост: если не в 2020 (возраст не позволяет), так в 2024 году. Но вышла незадача: оказалось, ее начальник штаба Сайкат Чакрабати положил в карман почти миллион долларов из избирательного бюджета девушки. Сайкат был вынужден уйти в отставку, а Александрии старшие товарищи намекнули: с таким шлейфом — умерь амбиции.

Просто политики старой школы делают политику красиво, а молодые — нет.

20 ноября один из наиболее влиятельных людей Земли празднует день рождения Фото: REUTERS

ОН КАЗАЛСЯ НЕМОЩНЫМ СТАРЦЕМ…

Дела на посту президента у Байдена идут ни шатко ни валко. Куча проблема (см. КОМПЕТЕНТНО) торпедировали его рейтинг, который опустился ниже, чем у любого другого лидера США до него. Но в чем ветерану нет равных, так это во внутрипартийной борьбе со своими же союзниками.

Вернемся в 2020 год. Выдвигаясь в Белый дом, Байден предлагает в качестве вице-президента 56-летнюю Камалу Харрис. В отличие от «белого дедушки» с коррупционным шлейфом, та — прямо-таки идеальный кандидат. Во-первых, женщина (Америка ведь за феминизм!). Во-вторых, из нацменьшинств: отец — темнокожий с Ямайки, мать — индуска. В-третьих, ультралиберальных взглядов: поддерживает ЛГБТ-браки и легализацию наркотиков. В-четвертых, с правильной биографией: до прихода в политику работала прокурором в Калифорнии, где создала специальное подразделение по защите геев от «преступлений ненависти» (других проблем в Золотом штате, видимо, нет).

Оказавшись в паре с Байденом, Камала сразу стала примерять корону. Ведь всю кампанию великовозрастной партнер чудил: мог заснуть на партийном мероприятии (что в прямом эфире видела вся страна), затруднялся вспомнить, как звали национального лидера, при котором он восемь лет был вице-президентом, и с трудом читал речи без телесуфлера.

- «Сонный Джо» дышит на ладан и уж точно не сможет управлять страной! — ехидничали оппоненты-республиканцы.

Либеральное крыло «демократов» думало то же самое, но помалкивало. Это и был их хитрый план: поддержать издыхающего Байдена, чтобы тот через год-другой окончательно выдохся и «по состоянию здоровья» передал бразды вице-президенту — то есть Камале Харрис. Законом такое не возбраняется. А уж молодой и неопытной (по сравнению с шефом) женщиной можно будет вертеть как хочешь.

…НО ТО БЫЛА ЛИШЬ ИГРА?

Однако Байден оказался не так уж и слаб, хоть подняться по трапу самолета для него непросто. Зато образ «Сонного Джо» помог усыпить бдительность конкурентов ведь на предвыборном ралли у Байдена были сильные конкуренты-однопартийцы, наподобие открытого политика-гея, почти вдвое более молодого Пита Буттиджича.

Трюк с мнимой слабостью удался, американские либералы поддержали Байдена, надеясь по-быстрому его сместить. Однако теперь это он их весьма технично оттер. Весной сего года назначил Камалу Харрис ответственной за разрешение кризиса с беженцами на границе с Мексикой. Мол, ты сама с миграционными корнями, топишь за права меньшинств — вот и помоги им.

Вскоре выяснилось: решить этот вопрос можно лишь двумя путями. Или оттеснить беженцев назад в Латинскую Америку (за что пресса и те же «демократы» четыре года подряд полоскали Трампа). Или впустить их — но тогда через неделю к границе подойдет новый караван из десяти тысяч человек — и так до бесконечности, пока американская социалка не рухнет. И Камала из двух зол выбрала третье: не делать вообще ничего.

Итог: у Байдена рейтинг падает, но у Харрис — просто пикирует. И о президентских амбициях ей точно можно забыть. А что вы хотели? Он в политике с 1973 года — уже скоро как полвека! На равных общался с таким зубром холодной войны, как глава советского МИДа Андрей Громыко. Попробуете его съесть — клыки обломаете!

Оказавшись в паре с Байденом, Камала сразу стала примерять корону Фото: REUTERS

КОМПЕТЕНТНО

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист:

Провал по всем фронтам

- К очередному дню рождения лидер США подходит с плачевными итогами. Сумбурный вывод войск из Афганистана летом нынешнего года стал поводом для насмешек всего мира… И настоящей трагедией — для десятков тысяч афганцев, работавших с американскими оккупационными силами: новая власть в Кабуле может их просто убить. Причины провала понятны: бездарная организация, огрехи в логистике и неадекватная оценка ситуации со стороны военных, разведчиков и администраторов, включая самого Байдена.

Не лучше дела и во внутренней политике. Новый президент шел в Белый дом с важными обещаниями: навести порядок с инфраструктурой (в «ржавом поясе» США многие мосты и дороги рушатся от старости), а также в ответ на «климатическую истерию» перевести экономику на зеленые рельсы. Однако проекты обеих этих реформ оказались крайне сырыми и вызвали критику даже среди многих членов его родной Демократической партии.

Далее, общая экономическая ситуация также оставляет желать много лучшего. Уровень безработицы, подскочившей из-за локдауна полтора года назад, лишь недавно перестал расти. А проблемы с принятием ежегодного бюджета США грозили привести к приостановке работы всех ведомств, что удалось избежать лишь чудом.

Не укрепляют Белый дом и коррупционные скандалы вокруг соратников Байдена наподобие бывшего губернатора Нью-Йорка — демократа Эндрю Куомо. В августе тот после многочисленных разоблачений в СМИ вынужден был уйти в отставку.

Наконец, «заноза» в виде миграционного кризиса на границе с Мексикой, за которую ругали еще Трампа, не имеет приемлемого решения и при новой администрации. Неудивительно, что Байден затрудняется ответить, будет ли он через три года выдвигаться на второй срок. Возможно, понимая, что переизбраться с такими «достижениями» будет почти невозможно.