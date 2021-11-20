Профессор: Россия достигла 50-процентного коллективного иммунитета от коронавируса, но это не повод для радости

Число вакцинированных взрослых граждан превысило 50-процентный порог. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число вакцинированных взрослых граждан превысило 50-процентный порог. На 19 ноября первый компонент вакцины получили 66 400 393 человек, а полный цикл вакцинации прошли 58 713 240 россиян. При этом в ряде регионов - Москве, Питере, Белгородской, Московской и Мурманской области - привилось свыше 60 процентов населения. Достаточно ли этого уровня коллективного иммунитета, чтобы заболеваемость пошла на спад? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) мы спросили иммунолога Михаил Костинова, профессора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова.

- Радоваться тут нечему, таких показателей вакцинации совершенно недостаточно для того, чтобы коллективный иммунитет начал работать, - говорит профессор Костинов. - Что значит привито 50% населения? Это значит, что остальные 50% - а это каждый второй - не защищены и могут болеть. В зоне риска десятки миллионов людей. Это одно. А еще надо иметь в виду, что мы достигли 50 процентов только если считать взрослое население - от 18 и выше. А у нас кто сейчас болеет? Дети и подростки! Потому что штамм Дельта активно заражает и эти возрастные группы. Это конечно очень плохо, потому что на этот возраст вакцины еще не разработаны и пока мы детей защитить не можем. Так что у нас нет оснований гордиться собой и расслабляться. Да, мы имеем сейчас спад заболеваемости, но это не наша заслуга. Просто инфекция имеет цикличность, до конца мы этот механизм не понимаем, но знаем, что через 3-4 месяца мы увидим новый подъем. Вирус активизируется с очередным циклом и будет искать новые жертвы. Естественно вирус не пройдет мимо тех, кто не привился. Я вам даю 100-процентную гарантию: рано или поздно переболеют все, кроме вакцинированных. Другого варианта нет.

- То есть, нам надо ждать новые волны - четвертую, пятую, шестую...

- Конечно. Вот смотрите, Европа боится очередного цикла распространения этой инфекции. Что тревожит больше всего? То что многие люди болеют бессимптомно. А это самое плохое, потому что человек вроде и болеет, но не так ярко, поэтому зачастую диагноз не ставится до конца. И что получается? Бессимптомный больной спокойно контактирует с другими людьми и передает им вирус. Конечно, в первую очередь он заразит тех, кто не привит. Или тех, которые привит или болел, но потерял иммунитет. Ведь надо иметь в виду, что мы должны сделать еще ревакцинацию. Потому что иммунитет к коронавирусу непрочный. Он не дает защиту на 2-3 года. Поэтому никакие проблемы еще не решены, мы по-прежнему должны соблюдать рекомендованные меры, безопасности.

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