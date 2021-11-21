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Политика21 ноября 2021 15:07

Что будет в Донбассе, если туда вернется Украина: Люстрации, сегрегация и «Музеи агрессии»

Как Киев переписал Минские соглашения с расчётом на силовой захват Донецка и Луганска
Александр КОЦ
Александр КОЦ
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Киев пытается развязать новые боевые действия на Донбассе

Киев пытается развязать новые боевые действия на Донбассе

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прямо сейчас в судьбе Донбасса, восьмой год живущего в состоянии войны, происходит кардинальный разворот. О том, насколько все серьезно, говорит уже тот факт, что МИД России выставил на общее обозрение служебную переписку с министерствами иностранных дел Германии и Франции. Такого раньше не бывало! А все потому, что Киев решил переписать в свою пользу Минские соглашения, на которых еще как-то держится равновесие на Донбассе. А Берлин и Париж, устав воспитывать и уговаривать Украину вести себя прилично, готовы поддержать извращение Минских соглашений, лишь бы поставить в войне на Донбассе точку.

Но могут получить противоположное - обострение войны.

Этот новый подход в дипломатии Европы можно назвать «конструктивная двусмысленность». Когда вы вроде договорились об одном, но партнер вдруг хитро щурит глазки и протяжно-приторно мурлычет: «Ну мы же с вами понимаем, как оно на самом-то деле!»

Дескать, ну да, мы знаем, что в Минских соглашениях четко сказано, что сторонами конфликта в Донбассе являются Киев с одной стороны и Донецк с Луганском с другой. Но вы же понимаааете…

Марш националистов в Киеве.

Марш националистов в Киеве.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выход де-факто

В итоге Украина своим типичным хуторским манером пытается дезавуировать, не разорвав при этом Минские соглашения официально. Есть пословица про рыбку - тот самый случай. Советник президента Украины Алексей Арестович недавно даже объявил, что Киев «снялся с крючка Минских соглашений» и больше не обязан их выполнять.

Каким же образом?

А вот каким. В Верховную Раду Украины уже внесен законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». В нем прописаны шаги Киева «после возвращения» Донбасса (а также Крыма). И с этим «переходным периодом» готова согласиться Европа. Но, конечно, вряд ли согласится Москва. И тем более Донбасс.

Почему?

Например, потому, что Россия по этому закону становится стороной конфликта в Донбассе.

- Это, конечно, выход Украины из Минских соглашений, но выход де-факто, а не де-юре, - прокомментировал происходящее kp.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько. - То есть, Киев говорит: да, наш новый закон о «переходном периоде» полностью противоречит Минским соглашениям, но мы из них официально не выходим, поэтому нас обвинить в том, что мы провоцируем войну, нельзя. С другой стороны, конечно, это закон, который делает легальным разделение людей в Донбассе на несколько сортов, введение карательных отрядов и прочие репрессии - фантазия на этот счет у них богатая.

После возвращения Донбасса Украине неизбежно начнется "охота на ведьм"

После возвращения Донбасса Украине неизбежно начнется "охота на ведьм"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Охота на ведьм»

Так какой же будет «прекрасная Украина будущего» в «переходном периоде»? И как это соотносится с Минскими соглашениями, которые вообще-то одобрены Советом Безопасности ООН? Давайте по пунктам.

1. Законопроект четко прописывает Россию стороной конфликта, называя «агрессором» и «оккупантом». То есть, внутренний конфликт волшебным образом превращается в международный, что противоречит не только Минским соглашением, но и статье 39 Устава ООН: «Совбез ООН определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии.» А Совбез ООН ничего подобного в отношении Украины не определял.

При этом власти Донецка и Луганска Киев упорно называет «оккупационной администрацией», фактически вычеркивая их из переговоров. И, разумеется, игнорируется базовый принцип Минских соглашений – предоставление «особого статуса» Донбассу с закреплением его в Конституции Украины

2. Типичная украинская хотелка – контроль над границей, который они желают получить без всяких условий. Хотя Минскими соглашениями этот процесс предусмотрен только на следующий день после выборов в Донбассе и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. А до этого нужно провести конституционную реформу по децентрализации Украины.

3. Чем хочет заниматься Киев в Донбассе, захватив границу? В законе о «переходном периоде» прописаны 8 пунктов о всевозможной разведывательной, контрразведывательной деятельности, негласных следственных действиях, борьбе с терроризмом. И лишь 9-м пунктом скромно значится решение гуманитарных проблем. Первым делом, конечно, «охота на ведьм».

Село Семеновка. Последствия минометного удара со стороны украинской армии. 2014 год.

Село Семеновка. Последствия минометного удара со стороны украинской армии. 2014 год.

Фото: Александр КОЦ

Ей посвящена 9 статья законопроекта, по которой практически все население народных республик попадает под уголовную ответственность – от учителей, работников ЖКХ и всевозможных министерств до, естественно, бойцов Народной милиции. Ведь все они работали на «оккупационную администрацию». Хотя в Минских соглашениях четко говорится: «Обеспечить помилование и амнистию путем закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

4. В рамках «заботы» о своих гражданах в Донбассе Киев планирует лишить пенсий тех, кто получал их от других государств. А раз власти нынче в ЛДНР – «оккупационные», значит и выплачиваемая ими пенсия – российская. Горбатились всю жизнь на Украину? Извините, таков закон. Минские соглашения требуют восстановления социальных выплат? Нет, не слышали.

5. С пенсионерами разобрались? Пора городить переходные государственные, международные или военно-гражданские администрации, в которые не могут войти граждане ЛДНР.

6. Предусмотрена и «мовная революция» - «восстановление украинского языка как государственного». Собственно, это одна из главных причин, из-за которой в 2014 году и восстал восток Украины. Но кого это в Киеве волнует?

7. И к вопросу о богатой фантазии. В Киеве постоят «Музей преодоления агрессии России», его филиалы, согласно закону «о переходном периоде», откроют в Донецке и Луганске (и, не смейтесь, даже в Севастополе и Симферополе!) . Учреждается «Национальный день памяти жертв вооруженной агрессии России против Украины» - вторая пятница марта, ежегодно. А каждый «деоккупированный» населенный пункт и район в день избавления от российского ига тоже должен отмечать памятную дату. Свободные деньги (их же у Украины много) пустят на создание мемориальные комплексов. Прям, как в Косово, где на каждом повороте стоят памятники боевикам-албанцам.

Последствия авианалета украинской армии на Луганск. 2014 год.

Последствия авианалета украинской армии на Луганск. 2014 год.

Фото: Николай ХИЖНЯК

Новый «Минск» будет жестче

- Украина находится в состоянии экономического предколлапса, и ей нужно что-то предпринять, чтобы обратить на себя внимание. Ну, или хотя бы, чтобы оправдаться перед собственным населением, - считает Богдан Безпалько. – Но более вероятен внешнеполитический заказ. Потому что Украина из себя не представляет чего-либо мощного и самостоятельного, она не работает в собственных интересах, она работает исключительно в интересах США и Британии. Зачем выходить из Минских соглашений, зачем принимать этот дурацкий закон о «переходном периоде»? Если сейчас Зеленский просто бросит войска на Донбасс, перед всем миром он предстанет агрессором. А так он скажет: ну, что такого, мы же разработали закон по освобождению наших территорий, которые даже Россия в Минских соглашениях признает особыми районами Украины.

«Конструктивная двусмысленность» во всей красе, которую внезапно поддержала Венецианская комиссия, выдав положительное заключение на новый закон Украины с незначительными оговорками. «К огромному позору для этой комиссии, - как выразился Сергей Лавров. - Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из Минских соглашений. Напомню, что французы и немцы на очень высоком уровне нас заверяли, что они сделают все, чтобы этот закон принят не был. Но никаких действий с тех пор предпринято не было».

Киев, теперь уже нет сомнений, выбрал войну. Но войны не длятся вечно. И даже Зеленскому надо бы понимать, что следующие соглашения о мирном урегулировании он может заключить совсем на других условиях – с выводом всех украинских батальонов со всех территорий Донецкой и Луганской областей и с масштабным расследованием преступлений неонацистских банд в Донбассе. И, конечно, с привлечением к суду всех, кто на самом деле расстреливал людей на Майдане, жег людей в Одессе и убивал мирных граждан в Донбассе. Расследование будет идти под чутким руководством переходной военно-гражданской администрации города Киева.

Последствия мощного удара из реактивной системы залпового огня "Смерч" со стороны Украины по территории Донбасса. 2014 год

Последствия мощного удара из реактивной системы залпового огня "Смерч" со стороны Украины по территории Донбасса. 2014 год

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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