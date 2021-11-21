Что будет в Донбассе, если туда вернется Украина: Люстрации, сегрегация и «Музеи агрессии»

Киев пытается развязать новые боевые действия на Донбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прямо сейчас в судьбе Донбасса, восьмой год живущего в состоянии войны, происходит кардинальный разворот. О том, насколько все серьезно, говорит уже тот факт, что МИД России выставил на общее обозрение служебную переписку с министерствами иностранных дел Германии и Франции. Такого раньше не бывало! А все потому, что Киев решил переписать в свою пользу Минские соглашения, на которых еще как-то держится равновесие на Донбассе. А Берлин и Париж, устав воспитывать и уговаривать Украину вести себя прилично, готовы поддержать извращение Минских соглашений, лишь бы поставить в войне на Донбассе точку.

Но могут получить противоположное - обострение войны.

Этот новый подход в дипломатии Европы можно назвать «конструктивная двусмысленность». Когда вы вроде договорились об одном, но партнер вдруг хитро щурит глазки и протяжно-приторно мурлычет: «Ну мы же с вами понимаем, как оно на самом-то деле!»

Дескать, ну да, мы знаем, что в Минских соглашениях четко сказано, что сторонами конфликта в Донбассе являются Киев с одной стороны и Донецк с Луганском с другой. Но вы же понимаааете…

Марш националистов в Киеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выход де-факто

В итоге Украина своим типичным хуторским манером пытается дезавуировать, не разорвав при этом Минские соглашения официально. Есть пословица про рыбку - тот самый случай. Советник президента Украины Алексей Арестович недавно даже объявил, что Киев «снялся с крючка Минских соглашений» и больше не обязан их выполнять.

Каким же образом?

А вот каким. В Верховную Раду Украины уже внесен законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». В нем прописаны шаги Киева «после возвращения» Донбасса (а также Крыма). И с этим «переходным периодом» готова согласиться Европа. Но, конечно, вряд ли согласится Москва. И тем более Донбасс.

Почему?

Например, потому, что Россия по этому закону становится стороной конфликта в Донбассе.

- Это, конечно, выход Украины из Минских соглашений, но выход де-факто, а не де-юре, - прокомментировал происходящее kp.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько. - То есть, Киев говорит: да, наш новый закон о «переходном периоде» полностью противоречит Минским соглашениям, но мы из них официально не выходим, поэтому нас обвинить в том, что мы провоцируем войну, нельзя. С другой стороны, конечно, это закон, который делает легальным разделение людей в Донбассе на несколько сортов, введение карательных отрядов и прочие репрессии - фантазия на этот счет у них богатая.

После возвращения Донбасса Украине неизбежно начнется "охота на ведьм" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Охота на ведьм»

Так какой же будет «прекрасная Украина будущего» в «переходном периоде»? И как это соотносится с Минскими соглашениями, которые вообще-то одобрены Советом Безопасности ООН? Давайте по пунктам.

1. Законопроект четко прописывает Россию стороной конфликта, называя «агрессором» и «оккупантом». То есть, внутренний конфликт волшебным образом превращается в международный, что противоречит не только Минским соглашением, но и статье 39 Устава ООН: «Совбез ООН определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии.» А Совбез ООН ничего подобного в отношении Украины не определял.

При этом власти Донецка и Луганска Киев упорно называет «оккупационной администрацией», фактически вычеркивая их из переговоров. И, разумеется, игнорируется базовый принцип Минских соглашений – предоставление «особого статуса» Донбассу с закреплением его в Конституции Украины

2. Типичная украинская хотелка – контроль над границей, который они желают получить без всяких условий. Хотя Минскими соглашениями этот процесс предусмотрен только на следующий день после выборов в Донбассе и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. А до этого нужно провести конституционную реформу по децентрализации Украины.

3. Чем хочет заниматься Киев в Донбассе, захватив границу? В законе о «переходном периоде» прописаны 8 пунктов о всевозможной разведывательной, контрразведывательной деятельности, негласных следственных действиях, борьбе с терроризмом. И лишь 9-м пунктом скромно значится решение гуманитарных проблем. Первым делом, конечно, «охота на ведьм».

Село Семеновка. Последствия минометного удара со стороны украинской армии. 2014 год. Фото: Александр КОЦ

Ей посвящена 9 статья законопроекта, по которой практически все население народных республик попадает под уголовную ответственность – от учителей, работников ЖКХ и всевозможных министерств до, естественно, бойцов Народной милиции. Ведь все они работали на «оккупационную администрацию». Хотя в Минских соглашениях четко говорится: «Обеспечить помилование и амнистию путем закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

4. В рамках «заботы» о своих гражданах в Донбассе Киев планирует лишить пенсий тех, кто получал их от других государств. А раз власти нынче в ЛДНР – «оккупационные», значит и выплачиваемая ими пенсия – российская. Горбатились всю жизнь на Украину? Извините, таков закон. Минские соглашения требуют восстановления социальных выплат? Нет, не слышали.

5. С пенсионерами разобрались? Пора городить переходные государственные, международные или военно-гражданские администрации, в которые не могут войти граждане ЛДНР.

6. Предусмотрена и «мовная революция» - «восстановление украинского языка как государственного». Собственно, это одна из главных причин, из-за которой в 2014 году и восстал восток Украины. Но кого это в Киеве волнует?

7. И к вопросу о богатой фантазии. В Киеве постоят «Музей преодоления агрессии России», его филиалы, согласно закону «о переходном периоде», откроют в Донецке и Луганске (и, не смейтесь, даже в Севастополе и Симферополе!) . Учреждается «Национальный день памяти жертв вооруженной агрессии России против Украины» - вторая пятница марта, ежегодно. А каждый «деоккупированный» населенный пункт и район в день избавления от российского ига тоже должен отмечать памятную дату. Свободные деньги (их же у Украины много) пустят на создание мемориальные комплексов. Прям, как в Косово, где на каждом повороте стоят памятники боевикам-албанцам.

Последствия авианалета украинской армии на Луганск. 2014 год. Фото: Николай ХИЖНЯК

Новый «Минск» будет жестче

- Украина находится в состоянии экономического предколлапса, и ей нужно что-то предпринять, чтобы обратить на себя внимание. Ну, или хотя бы, чтобы оправдаться перед собственным населением, - считает Богдан Безпалько. – Но более вероятен внешнеполитический заказ. Потому что Украина из себя не представляет чего-либо мощного и самостоятельного, она не работает в собственных интересах, она работает исключительно в интересах США и Британии. Зачем выходить из Минских соглашений, зачем принимать этот дурацкий закон о «переходном периоде»? Если сейчас Зеленский просто бросит войска на Донбасс, перед всем миром он предстанет агрессором. А так он скажет: ну, что такого, мы же разработали закон по освобождению наших территорий, которые даже Россия в Минских соглашениях признает особыми районами Украины.

«Конструктивная двусмысленность» во всей красе, которую внезапно поддержала Венецианская комиссия, выдав положительное заключение на новый закон Украины с незначительными оговорками. «К огромному позору для этой комиссии, - как выразился Сергей Лавров. - Если этот закон будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из Минских соглашений. Напомню, что французы и немцы на очень высоком уровне нас заверяли, что они сделают все, чтобы этот закон принят не был. Но никаких действий с тех пор предпринято не было».

Киев, теперь уже нет сомнений, выбрал войну. Но войны не длятся вечно. И даже Зеленскому надо бы понимать, что следующие соглашения о мирном урегулировании он может заключить совсем на других условиях – с выводом всех украинских батальонов со всех территорий Донецкой и Луганской областей и с масштабным расследованием преступлений неонацистских банд в Донбассе. И, конечно, с привлечением к суду всех, кто на самом деле расстреливал людей на Майдане, жег людей в Одессе и убивал мирных граждан в Донбассе. Расследование будет идти под чутким руководством переходной военно-гражданской администрации города Киева.