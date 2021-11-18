Наташа Королева явилась к Игорю Николаеву без приглашения и расплакалась

Певица вручила бывшему мужу букет желтых тюльпанов и поцеловала его Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наташа Королева 11 лет была женой Игоря Николаева. За это время композитор написал для любимой множество хитов, которые по сей день поют поклонники этой пары. Многие мечтали о воссоединении артистов, вспоминая выступления музыкантов. На днях Наташа разместила в блоге серию видео, посвященных бывшему мужу.

Наташа Королева с подругами отправились на концерт Игоря Николаева с букетом желтых тюльпанов, купив билет. Сам музыкант не был в курсе планов бывшей жены. Он заявил: "Я же говорил, что будут сюрпризы".

А поклонники удивились, почему у Наташи не было приглашения. Впрочем, не это главное.

Николаев пел на сцене, Королева подпевала ему, сидя в зрительном зале. Концерт так растрогал артистку, что в какие-то моменты певица не могла сдержать эмоций и начинала плакать.

Зал ликовал когда прозвучали и "Маленькая страна", и "Дельфин и русалка". Обе композиции сопровождались фотографиями бывших возлюбленных.

После концерта Наташа подошла к сцене, чтобы вручить музыканту огромный букет желтых тюльпанов. "Народ просит «Желтые тюльпаны». Игорь Юрьевич, давайте сбацаем один куплет, уважим публику", - заявила Королева.

Николаев тут же сел за синтезатор и принялся аккомпанировать певице. Разумеется, совместный номер бывших супругов произвел настоящий фурор. Но на этом сюрпризы не закончились. Зрители взвыли от восторга, когда, закончив петь, Наташа произнесла: "Ну, поцелуйчик один".

Маэстро после некоторых раздумий присел на корточки и позволил поцеловать себя в щеку. Королева чмокнула бывшего мужа под ликование зала.