Лариса Гузеева оправдалась из-за скандала с вакцинацией

Лариса Гузеева.

В Москве начались съемки очередного пула программы «Давай поженимся!». Лариса Гузеева встретилась с коллегами и после съемок опубликовала пост, где объяснила свои высказывания о вакцинации Валерия Гаркалина из-за которых случился скандал.

67-летний Валерий Гаркалин умер в больнице после осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. Врачи до последнего боролись за жизнь народного артиста. Его единственная дочь Ника Гаркалина сообщала о том, что Валерий Борисович был привит от ковида двумя разными вакцинами. Но неожиданно телеведущая Лариса Гузеева в открытой переписке с другом в социальной сети Facebook (в комментариях) сообщила, что Гаркалин не был привит.

62-летняя Лариса Гузеева месяц провела с коронавирусной пневмонией в московской клинической больнице №40. В Коммунарке врачи спасли ей жизнь. Гаркалин поступил в Коммунарку вскоре после госпитализации Гузеевой. Лариса Андреева рассказывала в телеэфире: «Ты лежишь, у тебя статус «реанимация». Это такой кошмар, когда ты под капельницами, под преднизолоном, когда ты раздутая как шар, когда у тебя нет вен… Рядом лежал Валера Гаркалин».

В минувшие выходные Лариса Гузеева на странице своего друга в социальной сети Facebook артиста Сергея Рогожина в комментариях вступила в дискуссию с антипрививочниками. Обсуждали многое, в том числе и то, что Гаркалин умер хотя был вакцинирован от ковида. Лариса Гузеева сообщила: «Он был не привитый». Тогда Рогожин написал, что это информация из интервью дочери Гаркалина. Но Гузеева почему-то уверена в своей информации: «Это не правда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки».

После этого грянул скандал. Сайт kp.ru выяснил, что Валерий Гаркалин действительно вакцинировался от коронавируса — в его истории болезни значится, что актер привился вакциной «Спутник V» в мае 2021 года. Информация дочери Гаркалина о том, что он прививался двумя разными вакцинами, оказалась не достоверной.

24 ноября Лариса Гузеева объяснилась в инстаграме: «Два дня назад посмотрела «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, памяти Руслановой и Гаркалина, которая началась с публикаций моей переписки в комментариях на странице моего знакомого в ФБ. В полемике с беснующимися ковид диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотели доказать свою правоту».

Гузеева утверждает, что в телеэфире «просто воспользовались фразой, выдернутой из контекста, добавив от себя несуществующих подробностей»:

«В итоге, в день памяти двух гениальных актеров, обсуждали меня, как разоблачительницу-обличительницу. Бред. Да, мы лежали в соседних палатах. Но мы физически не имели возможности контактировать друг с другом. И даже приветы передавали только через медсестру. Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации».

После комментариев Гузеевой о том, что Гаркалин не привит, предположение о его поддельном сертификате в соцсетях выдвинул продюсер Евгений Фридлянд, который тоже ошибся. Сейчас дочь Валерия Гаркалина Ника говорит, что хочет одного, чтобы вся эта шумиха вокруг темы вакцинации ее отца скорее утихла.

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