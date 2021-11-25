Внуки британской королевы пришли в ярость от нового документального фильма об их жизни

В ленте рассказывается о том, как принцы относятся к журналистам и их работе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По британскому ТВ показали новый документальный фильм о жизни принцев Уильяма и Гарри, внуков королевы Елизаветы II. Он называется «Принцы и пресса».

В ленте рассказывается о том, как принцы относятся к журналистам и их работе.

В Букингемском дворце после премьеры документальной картины разразился скандал. От лица королевы было заявлено, что «в очередной раз журналисты представили неподтвержденную информацию как события, которые в корне отличаются от реалий». В заявлении также говорится, что «свободная, ответственная и открытая пресса имеет жизненно важное значение для здоровой демократии».

Членам королевской семьи не понравилось и то, что телеканал, с которым у нее давние счеты, отказался устроить предварительный показ своей работы для внесения в нее возможных поправок. Хотя раньше никогда не отказывал королеве в подобном.

Что же так разозлило венценосных особ?

В первой части двухсерийного фильма рассказывается о жизни принца Гарри во дворце после его свадьбы на Меган Маркл. Режиссеры решили проанализировать все 6 лет совместной жизни герцога и герцогини Сассекских в Британии до их бегства в США, сообщает DailyMail.

Также документалисты рассказали о том, что у принцев разное отношение к прессе: Уильям старается не конфликтовать и «подкармливать» ее разного рода информацией. А вот его брат Гарри, напротив, всячески ищет конфликтов и ссорится с журналистами зачастую на пустом, по их мнению, месте. И вот якобы именно поэтому в британской прессе имя Гарри почти всегда упоминается лишь в негативном контексте, а вот про Уильяма и его семью говорят, пишут и показывают только хорошее.

В фильме также присутствуют откровения репортеров, поведавших о том, что они прослушивали телефоны бывших подруг принца Гарри, следили за каждым его шагом, сознательно сравнивали Меган Маркл и Кейт Миддлтон. И все это только для того, чтобы в очередной раз разозлить Гарри.

Королевский двор решил наказать провинившихся телевизионщиков. Предполагается, что телеканалу, снявшему и показавшему скандальный фильм, будет отказано в праве на эксклюзивную трансляцию рождественского концерта, который пройдет в Букингемском дворце. И это, как стало известно, только начало.