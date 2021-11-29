Как сейчас выглядит муж больной раком Анастасии Заворотнюк: Петр Чернышев появился на публике

Фигурист сбрил бороду и помолодел Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Супруг Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике. Петр Чернышев делает все возможное и невозможное, что его дрожайшая супруга поскорее поправилась. Актриса более трех лет борется с раком мозга. На лечение звезды уходят сотни тысяч рублей. Нужда заставила фигуриста взять кредиты, которые он отдавал, работая непрерывно в ледовых шоу.

Петр Чернышев появился на открытии ГУМ-катка вместе со своей партнершей по ледовым шоу Татьяной Навкой. В это году олимпийская чемпионка представила свою версию "Лебединого озера".

Супруг Анастасии Заворотнюк вышел на лед в красивом расшитом жакете. Петр сейчас все силы бросил на работу. Она позволяет оплачивать дорогостоящее лечение любимой жены.

Многие отметили, что спортсмен помолодел. Он сбрил бороду и выглядит уже не таким измученным, как раньше.

Не секрет, что Петр ухаживает за тяжелобольной супругой, когда бывает дома. Окружающие говорят о том, что он делает все возможное, чтобы поскорее поставить на ноги любимую жену. "Наступил момент большого испытания для Петра. И он прошел это испытание. Потому что одно дело - красивая знаменитая звезда. А другое дело, когда человек прикован к кровати, нужны многочисленные походы к врачам, сбор денег. Все это может выбить из колеи любого здорового человека", - рассказывала давняя знакомая фигуриста Виктория Пьер-Мари, снимавшаяся вместе с Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня".

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Был обнародован диагноз "глиобластома". Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. На сегодняшний момент известно, что артистка находится в своем загородном доме в Крекшино. К ней приезжают врачи.