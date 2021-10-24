Юлия Барановская в белых микро шортах сразила наповал

Юлия Барановская. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Барановская освоила новый вид физической активности. Бывшая избранница Андрея Аршавина занимается танцами на пилоне. Она запечатлела, как вертится вокруг пилона на руках, а затем цепляется и ногами.

Юлия Барановская разместила в блоге видео, на котором предстала в белых микро шортах и черном топе. Свои длинные волосы она собрала в конский хвост. "Первое занятие. Оказывается, я плохо знаю свое тело. Оно может больше, чем думает мой мозг", - подписала ролик многодетная мама.

Юлию поддержали подписчики. Поклонники незамужней матери троих детей восхитились стройностью и фигурой звезды. "Очень красивая фигура! ", "Вот это мама троих детей!", "С ума сойти, очень приятно смотреть на вас, Юлия!", "Какая фигура", "Обалдеть", - пишут сраженные наповал фолловеры.

Танцы на пилоне достаточно популярны среди звезд. Им увлекаются Настасья Самбурская, Агата Муцениеце, Светлана Ходченкова и Ольга Бузова. Почти каждое занятие не обходится без синяков. Зато регулярные посещения позволяют поддерживать тело в отличной форме.

Напомним, Юлия Барановская многое повидала в своей жизнь. Когда она познакомилась с Андреем Аршавиным, ей едва исполнилось 18 лет. При этом до встречи с футболистом у блондинки был влиятельный покровитель по имени Максим. "Самое тяжело расставание у меня было не то, о котором знает вся страна. Я рассталась с другом, с близким другом. Я спокойно оставалась у него ночевать, мы спали на одной кровати под разными одеялами... Он много делал для мен. Он был «крышей» для меня и моих подруг", - огорошила телеведущая.