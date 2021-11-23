Похорошевшая Юлия Барановская сделала заявление об отношениях с избранником

Юлия Барановская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для светской премии журнала Glamour, на которой награждали женщин года в самых разных номинациях, Юлия Барановская выбрала вечернее платье в пол с высоким разрезом. Алый наряд, расшитый пайетками, на телеведущей смотрелся эффектно и богато, но каждый раз при движении Барановская вынуждена была прикрывать оголяющееся бедро брендовой сумочкой, чтобы не показать публике лишнее. В итоге на дорогой аксессуар все волей-неволей обращали внимание.

Юлия Барановская на премии "Женщина года". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ой, этой сумке лет 8 точно, я ее покупала еще в Лондоне, - отмахнулась ведущая "Модного приговора". - Почему сразу муж подарил (речь об Аршавине. - Ред.)? Я считаю, что муж сумки не должен дарить. Просто пошла и купила. Для меня бренды давно не имеют значения, я не модница-сковородница. На вечеринках вы можете увидеть меня в самых разных нарядах. Есть что-то из "бабушкиного сундука" очень дорогое, когда еще могла себе это позволить. Есть новое и очень скромное. Я ношу вещи из масс-маркета и знаю, как выглядеть классно по демократичным ценам. В конце концов, я ведь работаю в программе "Модный приговор".

Зашла речь и о сильных женщинах. Но оказалась, что Барановской, которая после развода, оставшись одна с тремя детьми, сделала блестящую карьеру на Первом канале и сама купила первое в жизни жилье, категорически не хочется чувствовать себя сильной. По крайней мере, в отношениях с мужчиной.

- Я не являюсь сильной женщиной, обо мне такое мог сказать только слабый мужчина, - огорошила репортеров телеведущая. - Всем мужчинам очень удобно говорить, что женщины сильные: тогда они сами могут побыть слабыми и не помогать. А я с этим категорически не согласна. Посмотрите на меня - я маленькая девочка! Я не хочу быть мужиком. Я хочу быть трогательной, нежной, красивой, сексуальной. Поймите, девочки, это баланс. Если ты сильная, человек рядом с тобой будет слабеть. Если ты слабая, он станет сильнее. Надо просто выбрать, чего ты хочешь. Ну а если мужчина не справляется, значит, это не твой мужчина.

Напомним, девять лет назад Юлия Барановская развелась с одним из самых высокооплачиваемых на тот момент футболистов Андреем Аршавиным, который в последние годы брака, несмотря на рождение троих детей, открыто ей изменял. За годы публичности и свободы каких только романов не приписывали знаменитости: с Максимом Галкиным, Александром Гордоном, солистом "Иванушек" Кириллом Туриченко... Впрочем, сама она держит личную жизнь в тайне, упомяная лишь, что "разведена и счастлива".

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