Рустам Танкаев: В декабре увидим работающий "Северный поток-2"

Рустам Танкаев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Газопровод "Северный поток-2", который пока не начал поставлять голубое топливо из России в Германию, продолжает подвергаться информационным атакам со стороны сил, пытающихся не допустить, чтобы Европа получала российский газ по более короткому и удобному для потребителя маршруту и по меньшей цене.

Госдеп предложил конгрессу США ввести очередные санкции против участника проекта, компании «Трансардия», а ее судно Марлин отнести к заблокированной собственности. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что новые санкции против СП-2 незаконны, а глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что то, что творят с СП-2 — это вопиющий пример беззакония.

«КП» попросила прокомментировать ситуацию вокруг СП-2 эксперта по топливному сектору Рустама Танкаева.

- Очередные санкции собираются вводить против компаний и судов связанных с СП-2. Чем это закончится?

- США ничего реально сделать не могут. Газ мы все-равно будем поставлять в Европу. Причиной действий США является не топливная безопасность Европы, а конкуренция с товарами, которые производит Германия и другие ведущие страны ЕС. На большом рынке высокотехнологичной продукции всего несколько конкурентов. Которые воюют между собой - США, Евросоюз и Япония. Китай пока играет вторую роль в этой борьбе. Исходные технологические решения пока все-таки предлагают не в Китае. А вот большинство разработок, которые придумывают в США, производят как раз китайцы. И тут общий расклад очевиден для всех. В том числе для членов правительства Германии.

- Госсекретарь США Блинкен заявил о том, что СП-2 в ближайшее время в строй не вступит .

- Ну, это до первого по-настоящему холодного дня в Европе. Тут чисто социальные моменты. Цены на электроэнергию и тепло в Старом Свете подрастают. При том в Европе в основном производят многое из российского газа, поставляемого по долгосрочным контрактам с Газпромом и по низким ценам. Хотя какое-то количество газа на рынок попадает уже по новым, высоким ценам. За тем, как цены и тарифы подрастают, зорко следят политики и журналисты в Европе.

- Ощущение, что в Европе протестуют против СП-2 все, кроме Германии?

- На самом деле из стран Евросоюза активно протестовала только Польша. Был протест со стороны Дании — но очень пассивный. Там много факторов, которые не обсуждаются - они требуют профессиональной подготовки. В течении ряда лет добыча газа в Европе прошла через пик — и пять лет она падала.

- В первую очередь, в Норвегия и Великобритании?

- Есть еще несколько стран, но основные — да, эти две. Британия лет пять как перестала быть экспортером газа. Она уже импортирует газ. В рейтинге Газпрома в числе потребителей газа Британия занимает третье место после Германии и Италии. По факту среди экспортеров остается только Норвегия. Но и у Норвегии добыча газа пять лет падала ежегодно на 5%. А в этом году произошел обвал.

За 9 месяцев добыча газа в Норвегии упала на 19%. Проблемы были связаны не только с этим. Были выведены из эксплуатации атомные станции. Надо было замещать производство энергии чем-то. Никто не просчитал энергобалансы. А те, кто посчитали — сделали допущения нереальные — связанные с использованием солнечной и ветровой энергии.

- СП-2 для западной Европы — спасение?

- Да Европы это точно спасение. День, когда это станет очевидным для населения Старого Света - он очень близок. Это - наступление зимы. Ведь сначала и СП-1 очень сильно ограничивали при помощи третьего энергопакета. Когда началось серьезное похолодание, возможности поставок увеличивались до 80%, а потом увеличили до 100% И никакой третий энергопакет в условиях, когда Европе необходим газ - просто не действовал. И был сопряжен с большим количеством политических решений, принятых за последние лет 50. И большая часть их них была принята за последние годы.

- К чему они привели?

- Все вместе они привели к тому, что в Европе сейчас дикий дефицит энергии. Этот дефицит может закрыть почти полностью СП-2. И вокруг политической игры много всяких высказываний. Как только начнутся настоящие холода и потребуется большое количество энергии — просто за счет давления избирателей эта проблема будет решена. Немедленно. Скорее всего, в следующем месяце мы увидим работающий Северный поток 2.

- Европейцам плевать на американские хотелки?

- В Европе вообще социальная обстановка не благоприятна для руководства стран и для руководства Евросоюза. Шансы на их переизбрание минимальны. Никак не могут назначить нового канцлера Германии.

- А почему Меркель отказывается подписывать документы по СП-2?

- Меркель была всегда очень решительным человеком. Позиция по СП-2 у нее положительная, и она его поддерживала всегда. Сейчас она могла бы надавить на структуры, которые занимаются сертификацией. Но она не хочет быть субъектом скандала, не имея уже всей полноты власти. Сейчас они выжидают. Новый канцлер приходит - и СП-2 начинает работать, при любом канцлере. Ведь если народ Германии начнет замерзать — мало никому не покажется, никакой партии, никакому канцлеру.

- Наша позиция?

- Мы просто выполняем договора. И не наша вина, что европейцы сами перекрыли себе кислород. Да, есть ограничения на дополнительные поставки газа в Европу. При СССР нельзя было поставлять более трети от европейского потребления. Но при форс-мажоре поставляли больше...