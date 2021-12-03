Алла Пугачева вышла в свет с неизлечимо больным внуком

Алла Пугачева оценила мюзикл "Безымянная звезда", в котором играет ее внук Никита Пресняков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алла Пугачева оценила мюзикл "Безымянная звезда", в котором играет ее внук Никита Пресняков. Певица нарядилась в белый свитер и бело-голубые джинсы. После спектакля Примадонна не могла скрыть слез умиления при виде старшего внука.

Алла Пугачева вышла в свет с внуком Никитой Пресняковым. Не секрет, что своего старшенького Алла Борисовна обожает. Когда Никита был ребенком, Алла Борисовна брала мальчика на концерты.

Пресняков рассказывал, что много работал и репетировал, чтобы вжиться в образ главного героя. Так совпало, что в этот же период у него обострились проблемы со здоровьем. Тогда Никита и обнародовал свой диагноз. Он сообщил об опухоли, раскрыв подробности неизлечимой болезни.

В последнее время сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова выглядел действительно изможденным и очень худым. Пять лет назад он полностью отказался от мяса решив стать песко-вегетарианцем.

Некоторое время назад врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. Это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, происходящие из желчнопузырного эпителия. В большинстве случаев течение болезни бессимптомное. "Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо", - поведал Никита.

Он добавил, что вылечить болезнь нельзя. Ему предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса. "Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты", - отмечал Пресняков.