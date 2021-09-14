Внук Аллы Пугачевой об опухоли: "Это вылечить нельзя"

Сын Кристины Орбакайте сильно похудел из-за недуга Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поклонники семьи Аллы Пугачевой стоят на ушах. Дело в том, что внук Примадонны на днях обнародовал свой диагноз. Никита Пресняков сообщил об опухоли. А несколько часов назад раскрыл подробности неизлечимого недуга.

Внук Аллы Пугачевой пять лет назад полностью отказался от мяса. Никита Пресняков как раз только закончил обучение в Нью-Йоркской академии кино и решил стал песко-вегетарианцем. В последнее время сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова выглядел изможденным и очень худым. Как оказалось, тому есть серьезные причины.

У Никиты возникли серьезные проблемы со здоровьем. Врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. Это доброкачественные опухоли или псевдоопухолевые образования, происходящие из желчнопузырного эпителия. В большинстве случаев течение болезни бессимптомное.

Старший внук Аллы Борисовны рассказал, что причиной болезни стало неправильное питание. "Называется холестериновые полипы в желчном пузыре. Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо", - цитирует его 5-tv.ru.

Он добавил, что вылечить болезнь нельзя. Никите предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса.

"Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты", - отметил Пресняков-младший.