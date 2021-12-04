У Маши Распутиной сдали нервы из-за скандалов: "Ужас, что происходит!"

Певица возмущена до глубины души Фото: Борис КУДРЯВОВ

Маша Распутина возмущена до глубины души вопиющей несправедливостью. Которую неделю ее имя полощут завистники и злопыхатели. А все началось после того, как младшая дочь певицы Мария Захарова от отношений вокалистки с продюсером Виктором Захаровым пришла к Андрею Малахову и на всю страну заявила об ужасном поведении своего сводного брата по отцу. Роман Захаров в долгу не остался и обнародовал шокирующую правду о сестре и ее звездной матери. Мол, обе живут в особняке его отца на птичьих правах. А не так давно на шоу появилась законная жена Виктора Евстафьевича. Елена Захарова обвинила Распутину в том, что та якобы говорила плохие слова в адрес ныне покойной Жанны Фриске.

Маша Распутина откровенно рассказала об очередном скандале у Андрея Малахова. По словам разгневанной певицы, она пребывает в шоке после гнусных обвинений Елены Захаровой, у которой вокалистка 20 лет назад увела мужа Виктора Захарова.

На днях Елена сообщила, что, когда от рака мозга умерла несчастная Жанна Фриске, исполнительница хита "Увезите меня в Гималаи" якобы заявила: "Одной ... стало меньше".

Сидевший в студии отец Фриске не смог после этого сдержать слез. Владимир Борисович пришел в ужас, а Малахов и вовсе потерял речи. Теперь же Распутина решила расставить все точки над i.

"Такое сказать мог только подонок, самый наиподлейший человек. У них нет ничего святого: они ни перед чем не остановятся! Я обалдела! Это наглая ложь, причем, в извращенной форме. Я никогда ничего подобного не говорила! Никогда и никому! Просто ужас, что происходит! Как можно об умершем человеке такое сказать? Никогда нельзя про умершего человека говорить плохо. Даже о своем враге, если он скончался. Что касается Фриске, то она мне ничего плохого не сделала, чтобы я могла такое заявить!" - цитирует звезду Собеседник.Ru.

По словам Маши, вакханию "против нее остановит сам Бог!". После чего высказалась в адрес Елены и ее сына. "Какая ненависть и злоба у этих обезумевших людей ко мне! Если, конечно, их людьми можно назвать после всего... Это же вообще абсурд!" - сокрушается женщина.