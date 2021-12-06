Мигрантам и альфонсам станет сложнее обманывать женщин России

С 29 декабря всех иностранцев въезжающих в Россию без визы более чем на 90 дней ждет обязательная биометрическая идентификация: дактилоскопия, фотографирование и медицинский осмотр. Фото: Олег ЗОЛОТО

Помните крылатый афоризм - «Без бумажки, ты - букашка, а с бумажкой человек». Вот-вот. Все новое- хорошо забытое старое. В советские годы мигрант в Москву попадал исключительно образованный, талантливый и безусловно социально ответственный. Но в последние годы иностранцы так освоились, что стали нагло обманывать коренных жителей. И чаще всего москвичек.

Об этих мигрантах-альфонсах мы рассказывали в материалах «Серийный альфонс-самозванец оказался маньяком» и «Серийный Казанова» из Узбекистана за год выманил у москвичек 23 миллиона рублей». Заголовки расследований «КП» говорящие, но стоит напомнить, что под видом обеспеченного иностранца узбек Нодиржон Рахманов, под именем Евгений Халюто знакомился на сайте знакомств с одинокими женщинами с детьми, всячески обольщал, а потом просил их взять на себя в кредит миллионы, после чего скрывался.

Только от одного такого Рахманова в России пострадали как минимум шесть женщин. А может и семь: узбек успел жениться и завести ребенка с россиянкой - подельницей.

Но похоже, что законодатели решили подстраховать слабую половину нашего общества, которая порой полностью теряет рассудок при виде мужчины в престижной иномарке.

С 29 декабря всех иностранцев въезжающих в Россию без визы более чем на 90 дней ждет обязательная биометрическая идентификация: дактилоскопия, фотографирование и медицинский осмотр. Последний мигранты будут обязаны пройти в течении 30 дней после приезда. В противном случае их будет ждать депортация.

Таким образом, совершившие преступления и ранее депонированные за нарушения мигранты не смогут возвращаться в Россию под другими документами (сейчас они часто меняют свои имена на родине). Но скоро национальным паспортом трудовых мигрантов в России станет, как шутил про свои документы мультяшный Кот Матроскин «Усы, лапы, хвост».

Также медосмотр мигрантов оградит часть российских женщин от различных неспецифических заболеваний. По данным Роспотребнадзора мигранты активно ввозят в Россию ВИЧ-инфекцию, туберкулез, гепатит, лепру, сифилис и многие другие инфекции, передаваемые половым путем.

Кроме того, у гастарбайтеров начнут проверять наличие прививок. Они как и граждане России должны быть привиты от кори, дифтерии, столбняка и вирусных гепатитов.

Кстати, у пострадавших от мошенников женщин возможно появится шанс рассчитаться по долгам: Центробанк разработал специальные предложения для возможности увеличить возврат гражданам похищенных через банки денег (пока пострадавшие от мошенников получают меньше 8% от украденного).

Все это безусловно не справедливо. Люди попадают под влияние организованных групп мошенников, лишаются заемных средств по вине преступников, а банки продолжают требовать с них проценты. А ведь граждане доверяют банкам, платят налоги на содержание силовых структур, а это значит, что деньги у них не должны таким образом пропадать.

А еще с 30 декабря женщины смогут попросить у любого мужчины справку о семейном положении. Обратиться за ней можно будет официально в любом ЗАГСе или МФЦ России. Вот это настоящее подспорье тем барышням, что продолжают искать свою вторую половинку на сайтах знакомств.