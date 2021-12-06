Паулина Андреева сделала важное заявление

Паулина Андреева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Паулина Андреева, весной 2021 года впервые ставшая мамой, не стала засиживаться в декретном отпуске. Жена Федора Бондарчука вернулась к работе. Актриса не только снимается в кино и играет в театре. Он пишет сценарии к кинокартинам. На днях артистка выступила с важным заявлением, которое порадовало ее поклонников.

Паулина Андреева принимает поздравления по случаю важного события. Жена Федора Бондарчука поделилась этим в блоге. "Наш с Данилой Козловским короткий метр "Покупай" продан на благотворительном аукционе за 10 миллионов рублей. Спасибо за эту добрую традицию и железную мотивацию, с которой все участники снимали кино", - написала актриса.

Обрадованные поклонники поздравили красавицу, оставив в ее аккаунте десятки восторженных комментариев. Не остались в стороне и коллеги-актеры.

Стоит отметить, что Паулина крайне редко делится с публикой личным, потому любое ее сообщение в блоге ценится на вес золота. Как известно, актриса вышла замуж за 54-летнего Бондарчука в сентябре 2019 года. А через два года Андреева родила от режиссера сына Ивана. Это событие для многих оказалось полной неожиданностью. Артистка тщательно скрывала беременность.

О рождении ребенка она сама сообщила лично, уточнив, что на свет появился мальчик. Малыш стал первенцем для артистки, а вот у режиссера уже есть двое взрослых детей от первой жены Светланы Бондарчук. О своем младшем сыне Федор Сергеевич говорит с умилением: "Мой сын Ванечка, которому шесть с половиной месяцев, уже видел дедушку. Я показывал ему фотографию отца. Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь".