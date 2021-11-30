Федор Бондарчук Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федор Бондарчук два года счастлив в браке с Паулиной Андреевой. В марте 2021 года актриса родила от режиссера сына Ивана. От первого брака с женой Светланой у артиста есть дочь Варвара и сын Сергей. На днях бывшая избранница звезды показала редкую фотографию, на которой позирует с маленькими детьми Бондарчука.

Светлана Бондарчук показала неизвестное фото дочери Вари и сына Сергея, которых родила от Федора Бондарчука. Поводом для публикации стало важное событие. "Как же прекрасно быть твоей мамой! Я тебя люблю каждое мгновение жизни и хочу, чтобы ты был самый счастливый на земле! С днем рождения, Сережа", - обратилась Светлана к сыну.

Бывшая жена показала неизвестное фото маленьких детей Федора Бондарчука

Бондарчук крайне редко говорит о личном. Известно лишь, что он очень любит всех своих детей. О малыше Ване он так говорит: "Мой сын Ванечка уже видел дедушку. Я показывал ему фотографию отца. Он умненький, глаза очень умные. Мне кажется, он понял, о ком идет речь".

С особым трепетом режиссер рассказывает о дочке. Девочка появилась на свет раньше срока. Врачи диагностировали у ребенка детский церебральный паралич. Варя выросла веселой и всеми любимой. В семье предпочитают воздерживаться от употребления таких слов, как "болезнь".

Федор Сергеевич считает себя очень заботливым отцом и, по его словам, даже борется со своей гиперопекой и какой-то параноидальной любовью к детям. Как вспоминал Бондарчук, когда малышка появилась на свет, он не сильно задумывался о дальнейших трудностях. "Я себе проект поставил, что я могу максимально сделать, чтобы дочь была счастлива. Дочь - ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь, которое нам неведомо. Страна была тогда не подготовлена. Это агрессивная среда была для таких деток. Тяжелее родителям было. Принял, такое количество проблем возникло, что не до переживаний было", - признавался он.

Рождение Вари совпало с травмой старшего сына. "Сережа упал с велосипеда. Двое детей у меня лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжелых", - рассказывал Федор Сергеевич. Он также сообщил, Варвара живет в Москве.

В 2018 году Владимир Познер во время интервью спросил режиссера, что бы тот сказал Богу, если бы предстал перед ним. Бондарчук заявил: "Я так долго думал, что я ему скажу, зная этот вопрос… Я хочу пробежаться по полю с дочкой, у нее детский церебральный паралич…"