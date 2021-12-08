Как выглядит отекшая от гормональной терапии Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева почти месяц провела в больнице. Коронавирус больно ударил по телеведущей. Она сильно располнела. А из-за гормональной терапии стала еще и отекать. Вернуть былую форму Лариса Андреевна сама не смогла, потому обратилась за помощью к специалистам.

Лариса Гузеева показала, как борется с лишним весом. 62-летняя ведущая после курса гормональных препаратов, которые ей прописали врачи, сама на себя не похожа. "Я сейчас страшная невозможно... Это такой кошмар, когда ты раздутая как шар…" - делилась она.

Спустя полтора месяца после лечения Лариса Андреевна вернулась в эфир. Гузеева сразу на всю страну объявила, что ей не нравится, как она теперь выглядит. А через несколько дней легла в клинику для похудения. "Моя халатная неделя проходит под присмотром опытных специалистов и врачей. Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь - борьба", - написала она в блоге.

Ранее актриса сообщала, что ее жизнь сильно изменилась. "Ты один на один со своими проблемами, должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым, отвечать за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было «до». Буду учиться всему заново, ведь вирус жестокий", - делилась актриса.

Но больше всего ее огорчали сплетни. "Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим от ковида я не встречала. Нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным... Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счет государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице... Людоеды", - не сдерживала себя артистка.