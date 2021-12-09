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Международные организации панику не сеют, но признают, что новый, «омикрон»-штамм коронавируса, опасность которого продолжают оценивать ученые, может создать немало проблем. Так, генеральный секретарь Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, предположил, что новый вариант COVID-19, уже найденный в 57 странах мира, «способен оказать влияние на ход пандемии». При этом глава ВОЗ воздержался оценивать степень такого влияния до заключения вирусологов.

А вот мировой экономике «омикрон» однозначно повредит: он замедлит ее восстановление. Такая оценка прозвучала из уст генерального директора Всемирной Торговой Организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

Никакой паники нет и в нью-йоркской штаб-квартире ООН, хотя генсек Организации Антониу Гуттериш отправился на самоизоляцию. Необходимость в этом возникла после того, как выяснилось, что Гуттериш контактировал с инфицированным коронавирусом. Результаты первого теста на COVID-19 у генсека отрицательные. Повторный анализ будет сделан завтра.

Иордания

Власти королевства ужесточили правила въезда для туристов из-за рубежа. Начиная с 12 декабря все иностранцы, прибывающие в эту страну, должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 вне зависимости от статуса их вакцинации.

Израиль

В стране растет заболеваемость COVID-19: R-коэффициент инфицирования (количество людей, которых успевает заразить один человек до того, как его изолировали) постоянно увеличивается. В прошлую субботу он равнялся 0,98, вчера – уже 1,07.

Франция

Минздрав Пятой республики подтвердил новый антирекорд: за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 59019 человек. Это самый высокий прирост заражений COVID-19 во Франции с ноября 2020 года.

ФРГ

У немцев – тоже антирекорды. Там зафиксирован самый высокий с начала пандемии уровень суточной смертности от коронавируса: скончались 527 человек.

Финляндия

Финский премьер-министр Санна Марин – активная сторонница ограничительных мер и введения в стране режима чрезвычайного положения из-за пандемии. Несколько дней назад ей было необходимо отправиться на самоизоляцию после подтвержденного контакта с инфицированным COVID-19. Марин в рабочий кабинет приходить перестала, а вот столичный ночной клуб в прошедшие выходные тайком посетила. Разумеется, совсем с нерабочими целями. Поступок главы правительства спровоцировал в Финляндии грандиозный скандал.

Норвегия

С сегодняшнего дня и до Нового года включительно в королевстве введены дополнительные ограничения. В частности, в рождественские каникулы норвежцы смогут принимать у себя дома не более 10 человек. Вдвое больше можно будет только в канун Рождества.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 9 декабря 2021 года:

Всего заболевших 267 748 641

Всего умерших 5 278 471

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 641 222 Умерших: 32 896

Всего: Заболевших: 49 338 532 Умерших: 790 442

Германия

За последние 28 дней: Заболевших: 1 403 082 Умерших: 6 509

Всего: Заболевших: 6 260 882 Умерших: 103 672

Великобритания

За последние 28 дней: Заболевших: 1 195 776 Умерших: 3 808

Всего: Заболевших: 10 620 302 Умерших: 146 281

Россия

За последние 28 дней: Заболевших: 972 047 Умерших: 33 574

Всего: Заболевших: 9 692 411 Умерших: 278 131

Турция

За последние 28 дней: Заболевших: 661 647 Умерших: 5 703

Всего: Заболевших: 8 923 120 Умерших 78 017

По данным Университета Джона Хопкинса.