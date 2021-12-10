Немецкие ученые напугали: антитела после нынешних вакцин не способны нейтрализовать «омикрон»

Скорее всего, «омикрон» будет гораздо легче заражать как переболевших, так и привитых. Фото: REUTERS

На этой неделе появились долгожданные данные: первые результаты исследований, в которых проверялась эффективность нынешних вакцин против нового варианта коронавируса «омикрон». До сих пор речь шла лишь о гипотезах, прогнозах и надеждах на лучшее. Новость от ученых из Института медицинской вирусологии во Франкфурте-на-Майне оказалась подобной ледяному душу: процент нейтрализации «омикрона» антителами из сывороток крови привитых - ноль. Упрощенно это можно трактовать так: антитела, которыми мы обзаводимся после вакцинации, по результатам лабораторных экспериментов вообще не способны предотвращать заражение новым штаммом.

Руководитель научной команды немецкий вирусолог Сандра Цизек описала итоги экспериментов в своем твиттере:

1) после двух доз вакцин от «Пфайзера», «Модерны», а также сочетания «одна доза Пфайзера + 1 доза АстраЗенеки (это аналог нашего «Спутника V»)» нейтрализация вируса (то есть, считай, его подавление) равна нулю. Но! Важный нюанс: для проверки брали кровь привитых через 6 месяцев после вакцинации;

2) после трех доз вакцины от «Пфайзера», то есть сочетания стандартной вакцинации с бустерным, дополнительным усиливающим уколом, уровень нейтрализации «омикрона» составил 25%. при этом кровь для проверки взята всего через 3 месяца после введения бустера.

Такие результаты выглядят весьма тревожно. Означают ли они, что, несмотря на прививки, мы окажемся совершенно беззащитны при встрече с новым вариантом коронавируса, который уже завезен в Россию? На этот вопрос ответил в эфире программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича Российской академии наук, известный научный просветитель, кандидат биологических наук Александр Панчин.

«ИММУНИТЕТ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО АНТИТЕЛА»

- Звучит, конечно, тревожно, но пока это все-таки предварительные данные, - отмечает эксперт. - Научной публикации, выверенной независимыми экспертами-рецензентами, на сегодня нет. В то же время вышел отчет о еще одном исследовании на аналогичную тему, проведенном учеными Каролинского института в Стокгольме. У них результаты получились менее пессимистичными, чем у немецких коллег. Лабораторные эксперименты подтвердили, что антитела [из сывороток крови привитых], которые успешно нейтрализовывали предыдущие варианты коронавируса, против «омикрона» действуют хуже. Но все обстоит не настолько драматично, уровень нейтрализации не нулевой. И опять же, это пока предварительные данные

Словом, сейчас мы видим противоречивые выводы, и по ним пока очень сложно судить, что будет происходить на практике, говорит Александр Панчин.

- Также важно иметь в виду, что кроме антител в формировании нашей защиты от вирусов большую роль играет клеточный иммунитет (его действие в проведенных экспериментах не учитывалось. - Ред.), - продолжает ученый. - Вообще, особенность нашего иммунитета в том, что он умеет подстраиваться, в том числе, под измененные вирусы. Когда клетки иммунной системы сталкиваются с немного изменившимся патогеном по сравнению с тем, к чему они привыкли, то могут эволюционировать. То есть способны сами частично измениться и лучше подстроиться под новый вариант патогена, с которым они встретились.

Скорее всего, «омикрон» будет гораздо легче заражать как переболевших, так и привитых, предполагает Панчин. Но насколько активнее он окажется в этом плане, чем «дельта», пока делать выводы рано, считает эксперт. В ситуации неопределенности стоит максимально строго соблюдать известные санитарные меры, которые доказанно защищают от любых вариантов коронавируса. Это ношение масок и респираторов в любых людных местах, дистанция не менее полутора-двух метров, проветривание помещений, мытье рук и использование антисептиков. Ну и не стоит забывать, что сейчас у нас зверствует штамм «дельта» - если не сделать прививку от него, можно и не дожить до массового распространения «омикрона» (если оно вообще случится).

ВОПРОС В ТЕМУ

А может, «Спутник» защитит лучше зарубежных вакцин?

В зарубежных экспериментах проверялась эффективность антител после вакцинации прививками от «Пфайзера», «Модерны» и «АстраЗенеки». Может быть, у «Спутника» способность противостоять «омикрону» окажется лучше?

- При всем моем искреннем уважении к «Спутнику» (ученый сам привит им и активно призывает последовать его примеру. - Ред.) все эти вакцины - мРНКовые («Пфайзер», «Модерна») и векторные на основе аденовируса («Астразенека», «Спутник V») работают по похожему принципу. Они обеспечивают выработку антител к шиповидному белку более раннего варианта коронавируса [чем «омикрон»]. То есть спектр антител после всех этих вакцин одинаковый. Поэтому я бы ожидал похожее изменение эффективности данных прививок в отношении «омикрона», - поясняет Александр Панчин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Решение о том, нужно ли обновлять «Спутник», адаптировать его под «омикрон», будет принято примерно через две недели, сообщил директор НИИ им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». Это время нужно на то, чтобы провести исследование с полученным штаммом нового варианта коронавируса. Напомним, в России впервые его удалось «поймать» 3 декабря.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

В известных на сегодня результатах зарубежных экспериментов проверялась способность нынешних вакцин защищать именно от заражения штаммом «омикрон». Какова степень защиты от тяжелых осложнений и летальных исходов, данных пока нет. Большинство экспертов склоняются к тому, что в этом отношении эффективность снизится, скорее всего, не критично. Все-таки к нам пришел хоть и серьезно мутировавший, но не совершенно другой вирус. И для иммунной системы привитых людей это не должно стать полным сюрпризом. К слову, до сих пор из ЮАР и других мест распространения «омикрона» нет ни одного сообщения о смертельных случаях у зараженных новым штаммом.