Неизлечимо больная Татьяна Лазарева поразила внешним видом

Татьяна Лазарева Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Татьяна Лазарева живет на две страны. Несколько лет назад телеведущая перебралась в солнечную Испанию. Там у звезды роскошная вилла на берегу моря. Большую часть времени знаменитость проводит на курорте, но и в Москву не забывает наведываться. После развода с Михаилом Шацем артистка полностью сосредоточилась на развитии собственных проектов. О былой славе ей остается только вспоминать.

Татьяна Лазарева активно ведет блог, где говорит с подписчиками на самые разные темы. На этот раз бывшая жена Михаила Шаца ударилась в воспоминания. Она разместила отрывок видео, где еще совсем молодая исполняет песню на французском языке.

Фото: СОЦСЕТИ

"Когда в очередной раз я натыкаюсь или мне присылают какую-то запись, про которую я даже забыла, я совершенно искренне изумляюсь. Так и с этим выступлением. Это год я думаю 92-93-й, поправьте меня, если кто вспомнит. Я тогда еще просто появилась как некая заметная персона в КВН. Песен я знала тогда уже много, некоторые были на иностранных языках. Помню, огромное впечатление на меня произвел мой костюм, который мне, разумеется, подобрали. Своих у меня таких тогда не было", - поведала Лазарева.

Поклонники восхитились вокалом и внешним видом артистки. "Как же Вы прекрасно поете!", "Вы красивы!", "Таня - красотка и звезда моего сердца", "Какая Вы талантливая и умная, про красивую вообще молчу", "Сногсшибательно!"- пишут сраженные наповал подписчики.

Напомним, Татьяна Лазарева и Михаил Шац прожили в браке около 20 лет и обзавелись двумя совместными наследницами. Последние годы артистка все чаще находилась в подавленном состоянии из-за своего неизлечимого недуга, была вынуждена принимать антидепрессанты. Она страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией. "У меня всегда было скачкообразное настроение. Как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем", - сообщала Лазарева.