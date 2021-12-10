Владимир Зеленский дал первое телеинтервью после разговора с Байденом: Без ума и "лишней скромности"

Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в четверг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден все-таки позвонил в четверг вечером своему украинскому коллеге, пусть и с часовым опозданием. Но это в Киеве был уже достаточно поздний вечер, а в Вашингтоне Джозеф Байден-младший только-только закончил свой ланч.

Естественно, что всех интересовало содержание разговора, поскольку в версиях пресс-релизов Белого дома и Банковой (улица в Киеве, на которой находится резиденция Зеленского) были некие разночтения. Потому интервью Зеленского на телеканале "1 + 1", принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому (он, кстати, на днях в рамках закона Зеленского о борьбе с олигархами прикупил себе еще один телеканала) вызвало повышенный интерес у публики. Кстати, "Квартал 95" получал деньги на свои постановки как раз от этого олигарха и трансляция концертов "Вечернего квартала" проходила на телеканале "1 + 1".

ЗДЕСЬ ЛИДЕР НЕ ПРОБЕГАЛ?

Владимир Александрович не стал долго рассусоливать, а сразу взял быка за рога. Памятуя о то, что ежели сам себя не похвалишь, то со стороны похвалы можно и не дождаться, он двинул целый спич об исключительности и лидерстве Украины.

- Украина без сомнений и лишней скромности является лидером демократических преобразований в регионе. Мы создали новую инфраструктуру антикоррупционных институций, мы внедряем инновационные технологии для предотвращения антикоррупционных действий для прозрачности управления государственными финансами, имуществом и закупками, - заявил он. Весьма скромно, надо сказать. До разговора с Байденом он, помнится, хвастался самой сильной армией в мире.

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

Вторая главная мысль Зеленского заключается в том, что надо "сохранять спокойствие", касается ли это ситуации в энергетике: "Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация. Как я и обещал, мы об этом договаривались и на местном уровне, с представителями генерации, у нас все есть для того, чтобы обеспечить нормальный отопительный сезон, стабильные тарифы, они будут нормальные", - или же "возможной агрессии" России: "Нужно спокойно на все смотреть и не кричать, что завтра сюда зайдет враг, помогайте нам, нужно рассчитывать на свою армию". Последний момент в беседе Зеленского особо примечателен тем, что профильные министры украинского правительства буквально на днях призывали страны НАТО оказать срочную помощь, направив военных в помощь Украине. Тем самым, Зеленский признался в том, что Байден совершенно четко обрисовал, что никакой помощи, кроме добрых слов поддержки и санкций в отношении России в случае войны с Россией Киеву ждать не стоит.

Интервью Зеленского на телеканале "1 + 1" вызвало повышенный интерес у публики. Фото: YouTube

ИДУ, ИДУ, А ТУТ ШЛАГБАУМММ!

Этот момент "предательства" Украины со стороны НАТО прорвался у Зеленского еще раз, когда он был вынужден признать, что мечты о скором вступлении Киева в альянс так и останутся мечтами.

- Мы же идем в НАТО, но видим, что там шлагбаум. Как нам его обойти? – не выдержал и пожаловался он. А ползком не пробовали, Владимир Александрович?

Кстати, на месте президента Украины Владимиру Зеленскому впору бы задуматься, что шлагбаумы обычно ставят в тех местах, где существует опасность, чтобы обезопасить людей и технику.

Безусловно, краеугольным камнем стал Донбасс и отношения Украины с Россией. Здесь не обошлось без очередного вранья. По словам Зеленского. Путин якобы обещал Байдену не наращивать эскалацию. Что на самом деле сказал Путин, известно всем, кроме, похожего, Зеленского. Но кто там приврал, Байден в Вашингтоне или Зеленский в Киеве, пусть остается на их совести, коли таковая у них имеется.

ЧУЮ – БЬЮТ. ОБЕРНУЛСЯ – НЕ ПРОСТО ЧУЮ

Зато в том, что Байден пообещал Киеву, что Украина будет не только объектом, но и субъектом переговоров, можно не сомневаться. Как и в том, что Байден пообещал стоять на страже украинских интересов. Во-первых, обещать можно что угодно, и не обязательно после этого жениться. Во-вторых, если к стеночке прислонить, почему бы и не постоять.

Зеленский в очередной раз затянул шарманку про то, что он готов провести прямые переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе с Путиным, хотя в Москве неоднократно отвечали, что предметом таких переговоров между двумя Владимирами могут быть лишь украино-российские отношения, а насчет мира на востоке Украины Зеленскому надо говорить с Донбассом и Луганском. Тут получилось местами даже смешно, когда, с одной стороны, Зеленский сообщил, что США могут войти в какую-то созданную параллельно "нормандскому формату" переговорную площадку, если от таких переговоров будет толк (например, треугольник Россия-Украина-США). Правда, Москву Зеленский, как всегда, забыл спросить. А с другой стороны, Зеленский рассказал, как жаловался Байдену на своих олигархов и Европу, "подарившую" Путину ощущение могущества: "Европейские коллеги мне говорят, что Россия очень сильная. Но все вы ее такой делаете, когда об этом говорите - и Путин в это верит".

Володя, это не ощущение. Многие склонны говорить про ощущения, когда чувствуют чей-то сапог или ботинок сзади у себя пониже спины, но это не просто ощущение.

ДОНБАСС

И напоследок – Донбасс. Что же все-таки Зеленский сказал Байдену про Донбасс, когда тот говорил про необходимость дипломатического и мирного урегулирования? Как рассказал Зеленский, тема прямых переговоров с ЛДНР Байденом не поднималась, но ощутив давление со стороны Байдена, украинский президент зашел с козырей, объявив, что готов провести в крайнем случае референдум по вопросу Донбасса. Расчет его в данном случае понятен – большинство населения Украины, согласно опросам, считают наиболее оптимальным или возвращение ЛДНР в состав Украины на условиях Киева, или же "военное усмирение". В таком случае Зеленский будет опираться как бы на "волю народа", как и при уже проведенном референдуме по не менее "важному" для Киева вопросу о легализации марихуаны.

Президент Украины Владимир Зеленский в окопах на Донбассе. Фото: REUTERS

Примечательно, что слово Крым ни разу не прозвучало ни у Байдена, ни у Зеленского. А ведь Володя так старался в ушедшем году, даже "Крымскую платформу" провел.

В общем и целом, президент Украины продемонстрировал, что не стал больше понимать с момента своей инаугурации, но так и продолжает руководить страной – без ума и "лишней" совести, простите, скромности. Или, вообще, без никакой.