Юлия Барановская раскрыла правду об Александре Гордоне

О близких отношениях телеведущих слухи ходят не первый год Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлии Барановской не раз приписывали роман с коллегой Александром Гордоном. Телеведущая всегда тепло отзывается о многодетном отце. На днях бывшая возлюбленная Андрея Аршавина откровенно ответила поклонникам на вопросы о Гордоне.

Юлия Барановская более пяти лет является соведущей Александра Гордона в скандальном шоу "Мужское Женское". Очевидцы утверждают, что у многодетной мамочки с матерым ловеласом сложилась не только "физика", но и настоящая "химия". На съемочной площадке Юля и Александр то воркуют, как голубки, то ругаются вдрызг - как муж и жена.

"В гримерке Барановская у Гордона на коленках сидит, он с ней все время кокетничает, обнимает. Вот такая песня", - делился как-то один из постоянных участников шоу.

Не устает публика обсуждать и тот факт, что Александр Гарриевич частенько "хороший" в зал выходит. В августе 2020 года Гордон дал резонансное интервью, во время которого признался в проблемах с алкоголем. Он рассказал, что несколько раз выходил в эфир в состоянии опьянения. Гордон признался, что практически перед каждым выходом в эфир позволяет себе выпивать. "Я мрачный алкоголик. Если считать по врачебным рекомендациям, то я алкоголик. Работаю как псих. Тяжело сочетать между собой алкоголизм и работу. Поэтому придется бросать работу", - огорошил он признанием в эфире YouTube-шоу "вДудь".

При этом честно отметил, что перед съемками мог употребить и что-то покрепче. "У меня были времена, когда я выпивал две бутылки вина в день каждый день. Эти времена кончились. Я пью на работе, не скрываю это. Выхожу за кулисы покурить, стоит маленький стаканчик белого вина, делаю глоток и возвращаюсь. Я от коньяка давно отказался", - поведал телеведущий.

Впрочем, эта проблема осталась в прошлом. Осенью ведущий извинился и сказал, что прошел курс лечения от зависимости. При этом он признавался, что хочет уволиться. "В моем возрасте я уже не справляюсь. Абсолютно убежден, что мне надо искать какую-то альтернативу, но в чем ее найти, я пока не понимаю", - говорил Гордон.

Барановская, меж тем, заверила, что пока что ее соведущий не собирается уходить из проекта. На вопрос, правда ли, что Александр собирается написать заявление, она написала в блоге: "Нет, неправда!"