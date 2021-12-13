Сбежавший из России рэпер Элджей проиграл суд на восемь миллионов

В последние полгода рэпер Элджей узнал о невезучести всё Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лишение прав за пьяную езду, убытки, развод с Настей Ивлеевой, штраф за пропаганду наркотиков и спешный отъезд из России - в последние полгода рэпер Элджей узнал о невезучести всё. Как бы музыкант ни хорохорился в своих новых треках, былых прослушиваний они уже не собирают, а сам Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) получает все новые удары судьбы.

Так, с августа музыкант судился с башкирской компанией "Рок Арт Медиа", которая занимается организацией концертов. Весной фирма анонсировала выступления рэпера в Екатеринбурге, Уфе и Перми, но уральские гастроли так и не состоялись. Якобы нечистые на руки устроители продали билеты, но свои обязательства не выполнили. Зрители остались без концертов, а сам Элджей - без обещанного гонорара. В суде бывший муж Ивлеевой требовал возместить ему 8,7 миллиона рублей, однако, проиграл дело. На днях суд озвучил решение: "Рок Арт Медиа" должны выплатить исполнителю лишь неустойку за просроченный аванс - 702 тысячи рублей.

Для рэпера, чьи треки уже давно не залетают в верхние строчки чартов, упущенные 8 миллионов - сумма немалая. Тем более, что Элджей-Узенюк эмигрировал на Кипр, где намерен начать жизнь с чистого листа. Не исключено, что как и в случае с Моргенштерном, бегство из России связано с обвинением в пропаганде наркотиков. В начале декабря Зюзинский суд признал Элджея виновным в пропаганде "запрещенки": по этому делу рэпер отделался штрафом в 100 тысяч рублей. Но где гарантии, что к административке не прибавится уголовная статья? А наказание по УК РФ уже куда серьезнее...

Между тем, представители музыканта заверяют публику, что у него в делах полный порядок, а спешный отъезд никак не связан с проблемами с законом. Мол, Элджей - человек мира и свободен в своих передвижениях.

- Он, например, имеет право получить гражданство Польши - у него есть польские корни, - заявил концертный директор рэпера Сергей Донец. - Но в последнее время Элджей живет на Кипре, работает, у него глобальные планы и интересный проект.

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