Изможденный Григорий Лепс выступил с заявлением: "Иногда человек срывается"

Григорий Лепс, о состоянии здоровья которого в последнее время ходит много слухов, вышел на связь с поклонниками и рассказал, что с ним произошло на самом деле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Лепс, о состоянии здоровья которого в последнее время ходит много слухов, вышел на связь с поклонниками и рассказал, что с ним произошло на самом деле. Певец признался, что его действительно госпитализировали.

Григорий Лепс сообщил, что пережил гипертонический криз из-за высокого давления. По словам артиста, он провел в больнице сутки. За это время врачи привели его в чувство - прокапали и сделали другие необходимые процедуры.

Проблемы со здоровьем Лепс объяснил переутомлением и тем, что ему уже не "20". "Я уже столько раз умирал, что на кладбище не хватит столько земли, чтобы меня похоронить. Не дождетесь!", - начал он свою исповедь.

Артист держится бодро, хотя и выглядит изможденным. "У меня был гипертонический криз. Не очень сильный, но я все-таки решил лечь в больницу. Меня прокапали, все в порядке. С сердцем все в порядке, с сосудами тоже. Такое бывает, когда человек срывается. Я имею ввиду физически - слишком много работы, слишком много всего того, что я делал, чтобы быть на плаву", - резюмировал певец.

Ранее Лариса Долина сообщила о внезапной болезни артиста. Они должны были выступить дуэтом на новогоднем концерте, но в последний момент все отменилось. Пошли слухи о проблемах со здоровьем у певца на фоне развода со второй женой Анной Шаплыковой. Они прожили вместе более 20 лет.

Анна и Григорий воспитывают троих детей. Что касается причин развода, то, вероятно, у супругов случился кризис в отношениях.