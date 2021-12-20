Гибель артиста Большого театра: виновным назвали актера, потому что он был пьян

Большинство сотрудников театра объясняли гибель Евгения Кулеша человеческим фактором. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комиссия по расследованию гибели Евгения Кулеша назвала причину случившейся трагедии: артист миманса вышел на сцену пьяным, в случившейся трагедии виноват он сам.

Именно эта версия была рабочей с самого начала. Поскольку Евгений Кулеш и раньше попадал в разные истории в состоянии алкогольного опьеянения.

Напомним, 37-летний Кулеш погиб 9 октября во время представления оперы «Садко». Трагедия случилась в самом начале спектакля прямо на сцене. Все шло как обычно. Во время спектакля он должен был отодвинуть трон со сцены и пройти вперед к зрителям, но вместо этого, пошел в обратную сторону и попал под многотонную декорацию, которая в это время плавно опускалась на заднем плане. Евгений Кулеш скончался на месте.

Когда случилась трагедия, спектакль сразу остановили, объявили антракт, вызвали скорую помощь и полицию.

Адвокат Андрей Алешкин, который представляет интересы семьи Евгения Кулеша, считает, что комиссия была предвзятой. Внутренняя комиссия театра была сформирована так, что два ее члена вели расследование в отношении самих себя. Из-за этого их выводы можно поставить под сомнение.

В акте комиссии не сказано, где именно мог напиться погибший. Перед спектаклем Кулеш не выходил из театра. Получается, что он мог выпить только на рабочем месте. За этим никто не проследил и выпустил пьяного артиста на сцену.

Андрей Алешкин будет обжаловать решение комиссии в судебном порядке. Сразу после трагедии некоторые говорили, что техника безопасности в Большом театре из рук вон плохая. На эту тему охотно рассуждал Николай Цискаридзе.

Большинство сотрудников театра объясняли трагедию человеческим фактором. Евгений Кулеш по какой-то причине оказался не там, где он должен был находиться в этот момент.

А техника безопасности на высочайшем уровне. Всё проверяют перед каждым спектаклем. Проводят инструктаж с артистами. Но видимо проинструктировать каждого не нарушать «спортивный режим» невозможно. Увы, артисты нередко выходят на сцену пьяными. Но это не всегда приводит к трагедии.

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