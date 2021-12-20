Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 декабря 2021 17:40

Гибель артиста Большого театра: виновным назвали актера, потому что он был пьян

Адвокат семьи погибшего актера будет обжаловать это решение
Татьяна ЗИМНЯЯ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Большинство сотрудников театра объясняли гибель Евгения Кулеша человеческим фактором.

Большинство сотрудников театра объясняли гибель Евгения Кулеша человеческим фактором.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комиссия по расследованию гибели Евгения Кулеша назвала причину случившейся трагедии: артист миманса вышел на сцену пьяным, в случившейся трагедии виноват он сам.

Именно эта версия была рабочей с самого начала. Поскольку Евгений Кулеш и раньше попадал в разные истории в состоянии алкогольного опьеянения.

Напомним, 37-летний Кулеш погиб 9 октября во время представления оперы «Садко». Трагедия случилась в самом начале спектакля прямо на сцене. Все шло как обычно. Во время спектакля он должен был отодвинуть трон со сцены и пройти вперед к зрителям, но вместо этого, пошел в обратную сторону и попал под многотонную декорацию, которая в это время плавно опускалась на заднем плане. Евгений Кулеш скончался на месте.

Когда случилась трагедия, спектакль сразу остановили, объявили антракт, вызвали скорую помощь и полицию.

Адвокат Андрей Алешкин, который представляет интересы семьи Евгения Кулеша, считает, что комиссия была предвзятой. Внутренняя комиссия театра была сформирована так, что два ее члена вели расследование в отношении самих себя. Из-за этого их выводы можно поставить под сомнение.

В акте комиссии не сказано, где именно мог напиться погибший. Перед спектаклем Кулеш не выходил из театра. Получается, что он мог выпить только на рабочем месте. За этим никто не проследил и выпустил пьяного артиста на сцену.

Андрей Алешкин будет обжаловать решение комиссии в судебном порядке. Сразу после трагедии некоторые говорили, что техника безопасности в Большом театре из рук вон плохая. На эту тему охотно рассуждал Николай Цискаридзе.

Большинство сотрудников театра объясняли трагедию человеческим фактором. Евгений Кулеш по какой-то причине оказался не там, где он должен был находиться в этот момент.

А техника безопасности на высочайшем уровне. Всё проверяют перед каждым спектаклем. Проводят инструктаж с артистами. Но видимо проинструктировать каждого не нарушать «спортивный режим» невозможно. Увы, артисты нередко выходят на сцену пьяными. Но это не всегда приводит к трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гибель артиста на сцене Большого театра обернулась громким разоблачением от Николая Цискаридзе: «За кулисами творится ад»

Экс-премьер Большого театра заявил о вопиющих нарушениях техники безопасности и выразил уверенность, что дело о гибели артиста во время оперы Садко замнут (подробности)

ЧППроисшествия: ЧП