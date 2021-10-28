Анастасия Волочкова от отчаяния унизила беременную жену Игоря Вдовина

Анастасия Волочкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Волочкова вот уже много лет не может простить своего бывшего избранника Игоря Вдовина. Она по чем зря ругает миллионера. По ее словам, когда-то отец ее дочери Ариши взял у нее в долг большую сумму денег, но так и не удосужился вернуть. Теперь отчаявшаяся вернуть свои миллионы артистка обзывает плохими словами не только бизнесмена, но и его нынешнюю избранницу Елену Николаеву. И это несмотря на то, что красавица-блондинка находится на последних месяцах беременности.

Анастасия Волочкова пришла в ярость, услышав об Игоре Вдовине и его беременной красавице-жене Елене Николаевой. Не стесняясь выражений, она высказала светским хроникерам все, что у нее на сердце.

"Почему вы не говорите, что это муж новоиспеченный другой кошелки? Мне до большого барабана, как, где и с кем он живет. А вам самим не смешно? А этой кошелке, с которой он живет этот чувак? Почему ей не звонят? Это чмо хотело пропиариться за счет моего имени", - цитирует ее blitz.plus.

Игорь Вдовин с новой женой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Стоит отметить, что ни Вдовин, ни Николаева на едкие комментарии Волочковой внимания никогда не обращают. Они живут своей жизнью. Телеведущая признается, что невероятно счастлива в браке.

В середине сентября блондинка сообщила, что беременна. Для Вдовина отпрыск станет пятым, для Николаевой - первым. Помимо Ариадны от предыдущих отношений у бизнесмена есть еще трое детей. Николаева рассказала, что у них с Игорем должен родиться сын. Она подчеркнула, что забеременела легко и естественно. Супруги не сдавали анализы и не пили дополнительные витамины. Елена также вспомнила, что они с Игорем узнали о том, что скоро станут родителями, когда были в Ереване.