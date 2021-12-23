Байден назвал условие, при котором готов баллотироваться на второй срок

Байден заявил, что главным критерием для его участия в президентской гонке станет его здоровье Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что однозначно готов выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Кроме того, он считает, что его шансы на победу значительно возрастут, если его оппонентом будет Дональд Трамп.

Байден заявил, что главным критерием для его участия в президентской гонке станет его здоровье. То есть, оно должно быть как минимум «не хуже, чем сейчас». Также, по мнению президента, есть случаи, которые не зависят от воли человека.

– Послушайте, я очень уважаю судьбу. Судьба много раз вмешивалась в мою жизнь, – заявил политик в интервью ABC News.

Официальная точка зрения: Байден имел в виду свой неудачный опыт участия в президентских выборах в 1988 и 2008 годах. Оба раза он снимал свою кандидатуру и отказывался от дальнейшей борьбы – в первый раз еще до проведения праймериз, во второй – после. Позже Байден получил приглашение от Барака Обамы войти в его команду на правах кандидата на должность вице-президента США, которую и занимал с 2009 по 2017 год. Но все понимают, что под судьбой действующий президент США подразумевает свой почтенный возраст: после инаугурации 20 января 2021 года Джо Байден стал самым старым президентом Соединенных Штатов за всю историю страны – на момент принятия присяги ему исполнилось 78 лет.

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