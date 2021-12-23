Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден заявил, что собирается принять участие в следующих выборах главы государства в 2024 году, если не подведет здоровье.

«Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова», - сказал глава Белого дома в интервью телеканалу ABC.

Когда же ведущий спросил его, готов ли он снова участвовать в предвыборной гонке при том, что бороться за президентское кресло ему придется со своим предшественником Дональдом Трампом, Байден сказал: «Да», но при этом удивленно поинтересовался, «почему он не должен выдвигаться, если кандидатом будет Трамп».

Напомним, как писал сайт kp.ru, демократ Джо Байден, которому 20 ноября исполнилось 79 лет, заявлял о планах баллотироваться на второй срок в 2024-м практически сразу после инаугурации.

К слову, республиканец Дональд Трамп тоже всерьез намерен вновь побороться за президентское кресло на следующих выборах в США.