Адвоката Геннадия Можейко исключили из коллегии

Геннадий Можейко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О том, что её исключили из Минской городской коллегии адвокатов, защитница Можейко сообщила утром 23 декабря. Теперь Елизавета Матвеева не может представлять интересы журналиста. При этом лицензия адвоката у нее пока остается, но ее недостаточно для допуска к работе.

- Адвокат может работать, если он одновременно и член коллегии и имеет лицензию. Если чего-то одного нет, лицо уже не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, - рассказала Матвеева.

О своей дальнейшей судьбе Матвеева говорит коротко:

- К сожалению, адвокатом я уже в Беларуси быть не смогу.

Стоит отметить, что в Белоруссии за последние полтора года это не первый случай, когда адвокатского статуса лишаются защитники, ведущие резонансные дела.

Как раз резонансным можно назвать дело нашего корреспондента Геннадия Можейко и Белорусской «Комсомолки». В конце сентября он на сайте kp.by написал заметку про убийцу сотрудника КГБ Андрея Зельцера. В ней одноклассница программиста рассказала, что в школе он «всегда мог постоять за себя» и она «не представляет, что его подвигло на такой поступок». На следующее утро сайт «Комсомольской правды в Белоруссии» был заблокирован, а газету запретили распространять даже через частные торговые точки. На следующий день сам автор заметки корреспондент Геннадий Можейко был задержан в Москве, когда направлялся в отпуск, доставлен в Минск, задержан, а потом к нему была применена «мера пресечения в виде заключения под стражу». На данный момент срок нахождения под стражей продлен до февраля.

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В СИЗО Жодино, где содержится наш коллега Геннадий Можейко, продлили карантин на неопределенный срок. Ему нельзя ничего передать и нет обратной связи. Следователи с родителями так ни разу и не связались. Об этом в интервью kp.ru рассказала мама Гены (подробности)