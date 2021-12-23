В принятом на 2022 год бюджете была заложена индексация на 5,9%, теперь этот параметр придется пересмотреть. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин еще раз подчеркнул, что страховые пенсии обязательно будут индексированы в 2022 году по уровню фактической инфляции.

- До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем, - заявил президент.

Как напомнил kp.ru проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в принятом на 2022 год бюджете заложена индексация на 5,9%. Но теперь этот показатель придется существенно пересматривать.

- Уже сейчас понятно, что инфляция по итогам года будет значительно выше, чем 5,9%, и, скорее всего, перейдет за уровень 8%. Поэтому правительству нужно будет проводить еще одну дополнительную индексацию - примерно на уровне еще 3%. На это потребуется взять из бюджета сумму в 200-300 млрд рублей. Претендовать на дополнительную прибавку смогут порядка 34 млн неработающих российских пенсионеров, - заявил Сафонов.

Дополнительная индексация может быть проведена одним из двух способов, подчеркнул проректор Финансового университета.

- Это может быть либо ежемесячная прибавка к пенсии (в районе еще 300-500 рублей каждый месяц), либо единоразовая выплата - например, очередная выдача в 10 тысяч рублей пенсионерам, которая будет проведена в один из первых месяцев 2022 года. Пока мы точно не знаем, к какому именно способу склоняется правительство, но в ближайшее время это будет объявлено, - пояснил kp.ru Сафонов.

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