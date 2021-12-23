Выплаты пенсионерам: что сказал Владимир Путин об индексации пенсий в 2022 году

Какой будет выплата пенсионерам: единовременной или ежемесячной – предстоит решить правительству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошедшей пресс-конференции президента одной из основных социально значимых тем стала индексация пенсий. Так что же сказал Владимир Путин о выплатах пенсионерам?

Владимир Путин о выплатах пенсионерам

Инфляция в России за 2021 год уже превысила заложенные в государственном бюджете с начала года 5,9%. Именно на этот процент и были проиндексированы ежемесячные выплаты всем пенсионерам страны. Однако за неполные 12 месяцев рост цен уже преодолел отметку в 8%.

– Правительство Российской Федерации должно сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет, – заверил президент. – До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем.

По словам эксперта, проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, правительство может выбрать один из двух вариантов решения. Ежемесячная прибавка к пенсии на протяжении 2022 года или единовременные выплаты пенсионерам.

– В сложившейся ситуации правительству нужно будет проводить еще одну дополнительную индексацию пенсий – примерно на уровне 3%. На это потребуется изыскать из бюджета порядка 200-300 млрд рублей. По статистике, претендовать на подобные выплаты смогут порядка 34 млн неработающих российских пенсионеров, – объяснил Сафонов KP.RU.

Подобная мера коснется только неработающих россиян пенсионного возраста. В реальных цифрах люди могут получить ежемесячную прибавку к пенсии в районе 300-500 рублей. Или порядка 10 тысяч рублей, но единоразовым платежом, считает экономист.

– Очередная выдача 10 тысяч рублей может быть проведена в один из первых месяцев 2022 года, – считает эксперт. – Однако на данный момент мы не можем точно сказать, к какому именно способу склоняется правительство. Учитывая социальную важность проблемы, это будет объявлено в ближайшее время.

Кому положены дополнительные выплаты?

Отметим, что ранее государством было принято решение удвоить страховую часть пенсии, составляющую в этом году 6044.48 рубля. На её повышение до 12 088,96 рубля могут рассчитывать граждане, которым исполнилось 80 лет в ноябре 2021 года.

Пенсионеры, которые уволились в августе, уже в начале декабря должны были получить пересчитанные с учетом индексации и надбавкой за прошедшие 3 месяца.

Конечно же, не обойдут дополнительные выплаты и пенсионеров, подавших заявление на перерасчет. Например в связи с наличием несовершеннолетних иждивенцев.

Виды дополнительных выплат пенсионерам

Кроме того, государство продолжает следить за тем, чтобы даже минимальные пенсии не опускались ниже уровня прожиточного минимума. В случае, если это может произойти, гражданин обязательно получает дополнительные деньги. Но на разном уровне.

1. В случае, если положенная пенсионеру сумма ниже этой планки, вам доплатят из федерального бюджета

2. Если уровень прожиточного минимума в регионе выше, чем по стране, то пожилые люди, чья пенсия не достает до планки, получат деньги из регионального бюджета.

3. Есть также единовременные выплаты, которые определяются президентом. Именно к этому способу, по мнению эксперта, может прибегнуть государство для доначисления разницы «порядка 3%» между инфляцией и индексацией.

4. Существуют также внеплановые выплаты пенсионерам, определяющиеся персонально и связанные с различными личными обстоятельствами. К примеру, если работающий пенсионер решил уволится.

Напомним, что уже утверждена индексация пенсий на следующий год. С 1 января 2022-го страховые пенсии увеличатся на 5,9%. Социальные выплаты проиндексируются с 1 апреля, но уже на 7,7%. А в конце года, с 1 октября, на 4% повысятся и военные пенсии.

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