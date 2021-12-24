Добрые предновогодние прогнозы: жилье подорожает еще на 10%, а стройматериалы на 20%

Разбираем с экспертом, откуда у людей должны взяться деньги при таких ценниках и когда же все это закончится Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дышите глубже, если мечтаете в следующем, 2022 году, купить жилье, построить себе домик или хотя бы сделать ремонт. Цены на стройматериалы снижаться не будут, а напротив пойдут в рост дальше. Такой прогноз подготовило агентство «Национальные кредитные рейтинги».

По базовому сценарию, арматура, электрика, древесина, пиломатериалы могут вырасти в цене еще на 20%. Пластиковые окна, теплоизоляция, кровля — на 15%. Дальше уже, можно сказать, по мелочи: бетон и кирпич — плюс 10%, лаки-краски, щебенка, гравий — плюс 8%, цемент — плюс 5-7%. Есть и оптимистический сценарий, по которому в среднем стройматериалы вырастут в цене на 7-9%.

В связи с этим аналитики прогнозируют и рост цен на жилье, особенно на новостройки. Он составит не менее 8-10%, несмотря на подорожание ипотеки.

Доколе же все это будет продолжаться? Неужели карман у покупателей квартир резиновый или у некоторых туда вставлен индивидуальный печатный денежный станок? И как это сочетается с другими, более официальными прогнозами? Например, гендиректор правительственного жилищного института развития «ДОМ.РФ» Виталий Мутко недавно спрогнозировал, что в следующем году цены на жилье войдут в «нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах могут и вовсе остановиться.

- Тут надо учитывать несколько моментов, - специально для сайта KP.ru по пунктам разобрал ситуацию вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. - Сейчас, как и всегда, взвинчивается предновогодний покупательский ажиотаж. И многие прогнозы максимально раздуваются для того, чтобы продать максимальное количество жилья. Как продать? Рассказывать, ссылаясь на аналитиков, что в следующем году все резко подорожает — покупайте сейчас. Но, увы, надо учитывать и то, что объективно сейчас инфляция сумасшедшая во всем мире. Все печатают деньги. И так будет продолжаться, пока не закончится пандемия. И это нас тоже втягивает. Поэтому рассчитывать, что цены на что-то перестанут расти, к сожалению, не приходится. В том числе на недвижимость. Несмотря на подорожание ипотеки, снижение доходов и накоплений населения в целом. Если говорить о платежеспособном спросе, тут есть такой момент. В целом денег у населения становится меньше, но в некоторых сферах за последний год доходы выросли в полтора-два раза, а то и в три. IT-индустрия, государственный сектор, некоторые области медицины, логистика и т. п. Они и поддерживают рынок недвижимости и строительства. Итого: в лучшем случае можно рассчитывать в наступающем году на какую-то стабилизацию цен на жилье, но никак не на ожидаемое многими падение.

- Но вдвое-то они не вырастут?

-Нет. В целом темпы роста цен потихоньку снижаются. Даже в Москве. В прошлом на вторичке в столице цены выросли где-то на 18%-20% за девять месяцев, в этом на 15% за год. И нет предпосылок даже по стройматериалам, чтобы рост усилился. Можно, конечно, установить любые цены. А потом давать скидки, чтобы продать.