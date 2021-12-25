«Омикрон» пошел по России: Минздрав сообщил о первых случаях распространения нового штамма внутри страны

В развитии эпидемии COVID-19 в России - новый поворот. Фото: REUTERS

К пятнице, 24 декабря, «омикрон» проник уже в 110 государств, сообщила Всемирная организация здравоохранения. А в субботу стало известно о новом повороте в развитии эпидемии COVID-19 в России. У нас уже есть не только завозные случаи омикрон-ковида, но и зарегистрировано распространение нового штамма внутри страны. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

- Мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть и на территории РФ случаи заражения штаммом «омикрон», - заявил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что все применяемые в России тест-системы для ПЦР-анализа способны «поймать» вирус-мутант. Однако, напомним, чтобы распознать именно «омикрон», отличить его от господствующей пока в России «дельты», требуется углубленное дорогостоящее исследование - секвенирование («расшифровка» генома вируса из проб больных). Такой анализ проводится выборочно - главным образом у пассажиров, прибывающих из эпидемически неблагополучных зарубежных стран.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ?

Как показал опыт, в первую очередь новые штаммы обычно массово распространяются в двух наших мегаполисах, Москве и Санкт-Петербурге, пояснил в программе «Антиковид» на радио «КП» замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Затем с отставанием примерно в две недели инфекция продвигается в другие города-миллионники и далее по стране.

Михаил Мурашко сообщил последние данные об особенностях ковида, вызванного штаммом «омикрон»: течение болезни похоже на грипп. А ученые из Великобритании на днях опубликовали список пяти самых распространенных симптомов. Это:

- головная боль,

- насморк,

- чихание,

- боль в горле,

- усталость.

В то же время у привитых людей, которые заразились новым вариантом коронавируса, довольно часто наблюдаются тошнота и потеря аппетита, отметил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор.

КАК ЗАЩИЩАТЬСЯ

Глава российского Минздрава рассказал, что эффективность «Спутника V» против мутировавшего коронавируса «немного снижается». Однако повторная вакцинация дает надежную защиту, подчеркнул министр.

По нынешним правилам ревакцинация проводится не раньше, чем через 6 месяцев после предыдущей прививки. В середине декабря глава Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в связи с распространением «омикрона» сроки могут быть пересмотрены в сторону сокращения. Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в эфире радио «КП» заявил, что для ослабленных людей, пожилых, с серьезными хроническими заболеваниями стоило бы разрешить ревакцинацию через 4 месяца в случае снижения уровня антител.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В пресс-службе Минздрава заявили, что все случаи заражения "омикроном" в РФ завозные, заболеваний внутри страны не выявлено.