Известный актер врезал вдове Николая Караченцова: "Вы мужа угробили!"

Людмила Поргина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вдова Николая Караченцова - частый гость скандальных шоу. Бойкая артистка на все имеет свое мнение и в курсе многих событий в актерской тусовке. Однако на днях в адрес Людмилы Поргиной прозвучали чудовищные обвинения.

Андрей Малахов собрал в студии своего шоу известных актеров, в числе которых оказались Людмила Поргина и любовник вдовы Евгения Евстигнеева. Гости обсуждали смерть 55-летней актрисы Ирины Цывиной, которой не стало в 2019 году.

Дениса Сердюкова не раз обвиняли в смерти женщины. Мол, он якобы намеренно спаивал известную артистку. Причиной смерти Ирины Константиновны стала кардиомиопатия. Такого рода заболевание сердечной мышцы могло возникнуть в результате осложненной инфекции или аутоиммунного заболевания, а также из-за регулярного употребления спиртного.

Вдова Николая Караченцова и вовсе заявила, что именно Сердюков свел Цывину в могилу. В итоге в студии разгорелся нешуточный скандал. "Мне очень горько. Вы никакого отношения к любви не имеете, если через год нашли новую любовницу. Ира была актриса, личность!", - заявила 72-летняя пенсионерка в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" канала "Россия 1".

Она продолжала прилюдно отчитывать актера: "Вы не умеете любить! Вы предали Иру через год! Любят женщин до конца своей жизни!".

Любовник покойной актрисы молчать не стал и резко ответил на обвинения в свой адрес, буквально загнав знаменитость в угол. "Это я не умею любить?! Да вы сами мужа угробили! Вы для меня тоже никто", - врезал мужчина заслуженной артистке.

Услышав, что ее обвиняют в самой настоящей низости, Поргина вскочила с дивана, подлетела к обидчику и в лицо сказала все, что о нем думает. "Вы мерзавец! Просто негодяй!" - прокричала неунывающая артистка.

К слову, Сердюков действительно женился через год после смерти Цывиной. Его избранницей стала Юлиана Голдман. Несколько месяцев назад у пары должен был родиться малыш, однако у жены Дениса случился выкидыш.

Отметим, ни для кого не секрет, что Николай Караченцов всю свою жизнь находил поддержку в лице драгоценной супруги. Именно Поргина выхаживала любимого мужчину, таскала его по скандальным шоу. Сейчас Людмила Андреевна принимает активное участие в передачах, куда наведывается в качестве умудренного жизненным опытом эксперта.