Надо ли отправлять на перевоспитание в тюрьму 19-летнего студента, осквернившего портрет ветерана

Суд приговорил 19-летнего Матвея Юферова к четырем годам колонии общего режима по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны. Фото: СК РФ

Напомню, о чем речь. 25 ноября студент РГГУ Матвей вместе с другом болтались по Измайлово. Пьяные. Юферов собирался на ночной поезд в Питер к девушке. Что уж стукнуло у него в голове, но увидев портрет ветерана он решил помочиться на него, друг все снял.

Естественно, фото тут же попало в соцсеть хулиганов. Подписчиков у Юферов кот наплакал, но каким-то образом эти аморальные кадры попались на глаза известного интерне-издания. И пошло дело. Тут же уголовка по новой статье «Оскорбление памяти защитников Отечества», СК, допросы. Громкое дело. И дали практически по полной — 4 года. Столько же, вам для сведения, дают за мошенничества в особо крупном, или за многолетние издевательства над маленьким пасынком (дело отчима-садиста Мурата Шханукова). Или за пытки над заключенными (4 года получил замначальника оперчасти Ярославской колонии Сергей Ефремов).

Да, Марат Юферов совершил мерзкий, аморальный поступок. Никто с этим не спорит даже. Однозначно наказать студента нужно было, но разве так? Через 4 года он выйдет закоренелым зэком со всеми вытекающими. И разве обществу от этого станет легче? Думаете, он станет больше любить ветеранов? Может начнет их уважать? Сомневаюсь. Скорее всего все будет ровно наоборот. Неужели нельзя было его помариновать с СИЗО суток 15 для ознакомления с условиями содержания, после отправить на общественные работы мыть горшки старикам, менять памперсы, разносить им еду и т.д.? А потом в армию бы, окопы копать.

И для него, и для всех была бы польза. Но нет. Надо его в казематы, на госхарчи, чтобы он там воспитывался криминальным обществом.

Есть такая английская поговорка: «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Я сейчас готовлю материал про растление детей в интернете, так вот, эксперты уже установили тот факт, что несовершеннолетние в два раза легче стали отправлять незнакомцам свои интимные фото. Виной всему общая распущенность. Вы посмотрите, что показывают по ТВ (про интернет вообще молчу). Одни убийства, голые бабы, пистолеты. Даже перед 9 мая не найдешь, сколько не щелкай по каналам, ни «А зори здесь тихие», ни «В бой идут одни старики». Сплошные секс, наркотики, рок-н-рол. А чего вы от молодежи-то хотите?

И вот, вырастив такое распущенное поколение Му, вдруг взялись за кнут. И давай им махать. Малолетних дурачков-блогеров сажают пачками — за фото с голой задницей у храма (Ксения Дамова), за имитацию полового акта на улице (Руслан Бобиев и Анастасия Чистова — 10 месяцев тюрьмы). А молодежь, по всем законам подростковой психологии, реагируют протестами, флешмобами. Их еще больше сажают. А они еще больше оголяются, ссут и хулиганят. Всех что ли теперь в тюрьму? Повторю, разве оттуда они выйдут перевоспитанными? Озлобленными — да. Криминализированными — да. Поумневшими — нет. Лучше пусть улицы метут там, где они хулиганили. Горшки носят тех, на чьи портреты они гадили. А мы их будем снимать и в интернет выкладывать.