На входе театра Владимира Кехмана появились афиши реконструкции: «Приходите в мой МХАТ»

Фото: принтскрин видео.

Все больше странных инфоповодов поставляет МХАТ им. Горького, который в конце этого года вдруг возглавил Владимир Кехман.

Менеджер зачистил репертуар, вывел из здания театра предшественника с охраной, освободил от работы некоторых звездных артистов и повесил в фойе собственный портрет гигантских размеров.

В минувшие выходные посетители культурного учреждения обнаружили еще один странный посыл от одиозного генерального директора. У входа в театр их встречала афиша с Владимиром Кехманом, сообщающая: «Реконструкция. Приходите в мой МХАТ, пока я его не закрыл».

Некоторые сочли это отсылкой к шлягеру Михаила Круга «Приходите в мой дом», который тверской бард исполнял вместе с Викой Цыгановой. Некоторые уверены, что таким необычным образом театральный продюсер пытается обратить внимание СМИ на театр и предстоящую реконструкцию в нем. Ведь, как уже объявлял Кехман, капитальный ремонт МХАТ им. Горького должен обойтись в очень крупную сумму — более 5 миллиардов рублей (эта цифра и обозначена на новой афише). Работы, по мнению худрука, должны выполнять итальянские и немецкие компании.

— У нас сейчас нет денег для художественного руководителя, — жаловался Владимир. — Мы думаем, как заплатить аванс. На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек!) за ноябрь—декабрь.

Чтобы решить финансовые проблемы, Кехман намерен до конца сезона в МХАТ им. Горького уволить еще 40 человек, с которыми заканчиваются контракты.

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