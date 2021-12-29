Россияне назвали самые печальные события 2021 года

Лидером антирейтинга стал пожар на шахте «Листвяжная». Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

KP.RU продолжает подводить итоги уходящего года. Мы уже вспомнили самые важные позитивные события – 2021. Но к несчастью, печальных и тревожных происшествий в этом году тоже было достаточно.

Сайт KP.RU провел опрос и вместе с читателями собрал самые печальные события 2021 года.

Лидером антирейтинга стал пожар на шахте «Листвяжная». Во время несчастного случая погиб 51 человек. 39% опрошенных сошлись во мнении, что это событие стало самым трагичным в стране за весь 2021 год.

Также участники опроса вспомнили стрельбу в казанской школе. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в школе №175. В результате погибли 9 человек, 32 были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Замыкает тройку самых печальных событий года (13% голосов) новость о том, что число зарегистрированных в мире случаев COVID-19 превысило 100 миллионов человек.

Также опрошенные внесли в список массовое убийство в Пермском государственном университете (8% голосов). Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в вузе 20 сентября 2021 года. Во время происшествия погибли шесть человек.

По 3% голосов получили новость о выходе России из договора по открытому небу и сообщение о гибели Евгения Зиничева. Глава МЧС погиб 8 сентября, спасая человека. Зиничев спрыгнул с обрыва в воду, вслед за упавшим оператором, но разбился.

По 2% опрошенных главными утратами года назвали смерть Владимира Меньшова и кончину Александра Градского и 1% - смерть Валерия Гаркалина.

Оставшиеся 2% участников опроса отметили, что главными печальными событиями считают другие происшествия. Чаще всего опрошенные указывали личные утраты, потерю работы или другие неблагоприятные ситуации в семье и личной жизни.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие четыре тысячи человек.