Постпред Ирана при ООН обвинил США во вмешательстве в дела Тегерана

6 Янв. 2018 2018-01-06T02:38:43+03:00

По словам Хошру, заседание Совбеза по ситуации в его стране выходит за рамки полномочий СБ

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Постпред Ирана при ООН Голямали Хошру, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном обсуждению уличных протестов иранцев, обвинил Соединённые Штаты в постоянном вмешательстве во внутренние дела его страны и заявил, что нынешняя встреча вообще выходит за рамки полномочий Совбеза.

«К сожалению, несмотря на сопротивление со стороны некоторых членов, СБ позволил США использовать эту площадку в своих целях и провести это заседание, выходящее за рамки полномочий этого органа. Это является примером того, что Совбез не выполняет свои реальные функции», - сказал иранский дипломат.

Он назвал слова американской коллеги Никки Хейли, обвинившей Тегеран в жестоком подавлении народных протестов, «двуличием», и заявил, что США злоупотребляют своими полномочиями постоянного члена СБ, пытаясь повлиять на «исключительно внутренние дела» Ирана.

Хошру также в очередной раз повторил, что иранский народ подстрекали к уличным протестам из-за рубежа, передает ТАСС.