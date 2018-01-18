Трамп: Посольство США в Израиле в этом году в Иерусалим не переедет
Президент США Дональд Трамп считает, что на перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим понадобится время, и в этом году перенос не состоится.
«До конца года? Мы обсуждаем разные сценарии… Мы на это не особо рассчитываем. Нет», - ответил глава Белого дома на вопрос о сроках переноса посольства в интервью агентству Reuters.
Таким образом, он опроверг утверждение израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который во время своего официального визита в Индию накануне заявил, что Соединенные Штаты перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим уже до конца нынешнего года.
Трамп добавил, что новое посольство США в Израиле «будет красивым, но не будет стоить 1,2 миллиарда долларов». Он имел в виду недавно построенное здание американского посольства в Лондоне, открывать которое должен был в феврале. Однако на прошлой неделе Трамп объявил, что передумал ехать в Великобританию.
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