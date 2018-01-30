В госдепартаменте рассказали, когда США отменят санкции против России

30 Янв. 2018 2018-01-30T07:50:31+03:00

Ранее госдепартамент объявил, что США начинают вводить санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки» Фото: REUTERS

По словам представителя госдепа, ограничения будут продолжаться, пока Москва не удовлетворит требования конгресса и Белого дома

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В госдепартаменте США рассказали, как долго будет продолжаться программа антироссийских санкций: пока Россия не прекратит «провокационные и дестабилизирующие» действия.

Как туманно заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, «санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не удовлетворит (требования) конгресса и администрации в отношении тех действий, которые и привели к введению санкций».

«Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее госдеп объявил, что Штаты с 29 января начинают вводить ограничительные меры против нашей страны, предусмотренные новым законом «О противодействии противникам Америки», который Дональд Трамп подписал в начале августа.

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О чём на самом деле сказано в документе о новых санкциях США против РФ, который подписал Трамп (подробности).