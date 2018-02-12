Украина подключилась к расследованию крушения самолета Ан-148

12 Февр. 2018 2018-02-12T14:36:20+03:00

На борту Ан-148 были 71 человек, все погибли. Фото: REUTERS

В Киеве назначили уполномоченного представителя после обращения МАК

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В расследовании крушения самолета Ан-148 будут участвовать представители Украины. Их уже назначили после обращения Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Уведомление о катастрофе направлено в Украину – государство разработчика самолета. Украина назначила Уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании в рамках Приложения 13 к Чикагской конвенции», - сообщили в пресс-службе МАК.

В рамках работы комиссии МАК по расследованию катастрофы созданы летная, инженерно-техническая и административные подкомиссии, а также группы метеообеспечения и УВД.

Напомним, разработчиком Ан-148 является украинский завод имени Антонова, но разбившуюся в Подмосковье авиамашину выпустили в Воронеже. Тем не менее, представитель украинского завода выразил готовность принять участие в расследовании.

Ан-148 вылетел из Домодедово в Орск днем 11 февраля и через две минуты упал. На борту были 71 человек, все погибли. Спасатели нашли 200 фрагментов тел, которые разбросало по площади 30 га.

СК заявил, что самолет взорвался при столкновении с землей, сообщает сайт kp.ru. Сообщение подтверждает видео с камеры видеонаблюдения одного из частных домов.

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