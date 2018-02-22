2018-02-22T09:43:35+03:00
В мире

Белый дом «решительно осудил нападение» Москвы и Дамаска на жителей Восточной Гуты

США призвали Россию и ее партнеров выполнять свои обязательства в зонах деэскалации в Сирии
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь Белого дома Сара СандерсПресс-секретарь Белого дома Сара СандерсФото: REUTERS
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США «решительно осуждают» недавние «нападения» Москвы и Дамаска на жителей Восточной Гуты — оазиса, который непосредственно примыкает к сирийской столице с востока. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

«Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых и призываем международное сообщество осудить эти ужасные нападения», - сообщила Сандерс.

По версии американской администрации, правительство Сирии «целенаправленно уничтожает» медицинские учреждения в Восточной Гуте и препятствуют доступу гуманитарной помощи в этот район.

«Мы в полной мере поддерживаем призыв ООН прекратить насилие с тем, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов и крайне необходимые медицинские эвакуации гражданских лиц», - отмечается в заявлении.

В то время Белый дом призвал Россию и партнеров выполнять свои обязательства в зонах деэскалации и не поощрять «достойный осуждения режим» президента Сирии Башара Асада.

Как сообщал сайт «КП», Москва предложила провести в четверг экстренное заседание СБ ООН с тем, чтобы все заинтересованные стороны смогли изложить свое видение ситуации в Восточной Гуте и предложить пути выхода из нее.

Напомним, контролируемая боевиками Восточная Гута уже несколько лет находится в осаде сирийской правительственной армии. Оазис включен в список зон деэскалации, однако в последние дни ситуация в нем резко накалилась. В частности, обстрелы затронули российский Центр по примирению враждующих сторон, а также жилые кварталы Дамаска.

Ранее боевики террористических организаций отметились провокациями против российских диппредставительств в Дамаске и пунктов раздачи гуманитарной помощи.

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