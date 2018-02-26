New York Post раскритиковал российских хоккеистов за исполнение национального гимна

26 Февр. 16:11 2018-02-26T16:11:40+03:00

Российские хоккеисты и члены тренерского штаба поют гимн после победы в финале Олимпиады. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В СМИ продолжают обсуждать исполнение гимна России сборной по хоккею после победы на Олимпиаде. Конечно же не смогли пройти мимо этого события и журналисты New York Post. Шутка ли — целое нарушение регламента и предписаний МОК.

Во второй за последние сутки публикации издание продолжило на чем свет ругать российскую хоккейную дружину. Дескать, вместо того, чтобы смиренно и благоговейно внимать нотам олимпийского гимна, спортсмены, в нарушение указаний МОК, с улыбками на лице пели национальный гимн.

"Исполнение российского гимна на игровом поле — нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта. Так быть не должно. Спортсменов надо наказать", — написали сотрудники издания.

Авторы публикации особо отметили тот факт, что российские хоккеисты исполнили гимн России именно спустя несколько часов после того, как МОК принял решение отложить восстановление олимпийского статуса ОКР.

25 февраля New York Post публикуя материал о победе россиян в хоккейном турнире Олимпиады назвал сборную России «командой без страны».

Российская сборная по хоккею в сложнейшем и драматичном по своему накалу финале олимпийского турнира одолела сборную ФРГ со счетом 4:3. И впервые в истории стала олимпийским чемпионом. На церемонии награждения спортсмены из России вместе с болельщиками исполнили гимн своей страны.

Однако в МОК решили, что это было сделано исключительно на эмоциях и заверили, что исполнение хоккеистами российского гимна никак не повлияет на решение по восстановлению статуса Олимпийского комитета России.

Как сообщалось ранее, стало известно, что статус ОКР может быть восстановлен уже в ближайшие дни.