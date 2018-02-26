2018-02-26T20:25:56+03:00
В мире

Эксперт: Ввод турецкого спецназа в Африн не окажет сильного влияния на ситуацию в регионе

Анкара стремится установить контроль над приграничной частью курдского кантона на севере Сирии
Денис СУХОВ
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Эксперт: Ввод турецкого спецназа в Африн не окажет сильного влияния на ситуацию в регионеЭксперт: Ввод турецкого спецназа в Африн не окажет сильного влияния на ситуацию в регионеФото: REUTERS
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Ввод турецкого армейского и полицейского спецназа в курдский кантон Африн на севере Сирии является лишь очередным элементом военной операции «Оливковая ветвь». При этом действия Анкары едва ли окажут сильное влияние на обстановку в регионе в целом, считает эксперт.

По мнению руководителя Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилла Семенова, Турция стремится установить контроль над большей частью кантона, в том числе над северными приграничными районами. При этом сам город Африн и юг региона останутся за курдами, которых самих будут контролировать силы правительственной армии Сирии.

«Речь идёт о разделении курдского анклава на контролируемый протурецкими силами и силами, контролируемыми из Дамаска», - цитирует Семенова телеканал RT.

При этом ввод спецназа — лишь один из этапов военной операции Анкары, которая будет продолжаться вопреки резолюции Совбеза ООН о 30-дневном гуманитарном прекращении огня в САР.

«Ситуация стала быстрее сейчас развиваться, ускоренными темпами. Это, видимо, связано с некими договорённостями о разделе этого курдского анклава», - считает эксперт.

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