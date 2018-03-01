Фигуристка Медведева попросила Путина от команды о новом катке для простора творчества
Российская фигуристка Евгения Медведева попросила президента страны Владимира Путина подарить команде фигурного катания новый каток «для большего творческого простора». Лично от себя серебряная призерка Олимпиады попросила Путина и дальше поддерживать спорт - «чтобы эта колоссальная поддержка продолжалась и дальше».
«Мы от всей нашей команды фигуристов из Беляево попросили новый каток с двумя аренами для большего простора для творчества», - передает слова Медведевой РИА Новости.
Спортсменка встретилась с Путиным на церемонии награждения олимпийцев в Георгиевском зале, где президент вручил Медведевой орден Дружбы, передает сайт kp.ru.
Напомним, Евгения Медведева заняла второе место в короткой и произвольной программе на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2018. «Золото» взяла Алина Загитова. Кроме того, первое место на Играх заняла мужская сборная по хоккею. Всего российские спортсмены привезли с Олимпиады 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.