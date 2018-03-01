2018-03-01T13:23:44+03:00
Спорт

Фигуристка Медведева попросила Путина от команды о новом катке для простора творчества

Лично от себя спортсменка добавила, чтобы президент продолжал поддерживать спортсменов
Алексей КАРЕЛИН
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Евгения Медведева на оглашении результатов короткой программы командного турнираЕвгения Медведева на оглашении результатов короткой программы командного турнираФото: REUTERS
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Российская фигуристка Евгения Медведева попросила президента страны Владимира Путина подарить команде фигурного катания новый каток «для большего творческого простора». Лично от себя серебряная призерка Олимпиады попросила Путина и дальше поддерживать спорт - «чтобы эта колоссальная поддержка продолжалась и дальше».

«Мы от всей нашей команды фигуристов из Беляево попросили новый каток с двумя аренами для большего простора для творчества», - передает слова Медведевой РИА Новости.

Спортсменка встретилась с Путиным на церемонии награждения олимпийцев в Георгиевском зале, где президент вручил Медведевой орден Дружбы, передает сайт kp.ru.

Напомним, Евгения Медведева заняла второе место в короткой и произвольной программе на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2018. «Золото» взяла Алина Загитова. Кроме того, первое место на Играх заняла мужская сборная по хоккею. Всего российские спортсмены привезли с Олимпиады 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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