2018-03-02T02:41:45+03:00
Политика

Госдеп США: Россия нарушает международные договоры, разрабатывая «дестабилизирующие системы оружия»

По словам представителя ведомства, это подтвердил Путин в своем послании Федеральному собранию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении международного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении международного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)Фото: REUTERS
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Госдепартамент США очень обеспокоен тем, что во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о разработке и испытаниях новейших образцов вооружений, тем самым подтвердив, что Москва нарушает ранее подписанные международные договоры, в частности – заключенный в 1988 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявила на брифинге в четверг руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, комментируя слова главы российского государства, за выступлением которого внимательно наблюдали в Вашингтоне.

«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия более 10 лет разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, прямо нарушая свои международные обязательства», - приводит ее слова агентство Reuters.

Хезер Науэрт также отметила, что в госдепартаменте «не получили удовольствия» от видеороликов, которыми сопровождалась речь российского лидера. По мнению Вашингтона, анимация «изображала ядерное нападение на Соединенные Штаты», и смотреть на это «было прискорбно».

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