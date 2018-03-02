Госдеп США: Россия нарушает международные договоры, разрабатывая «дестабилизирующие системы оружия»
Госдепартамент США очень обеспокоен тем, что во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о разработке и испытаниях новейших образцов вооружений, тем самым подтвердив, что Москва нарушает ранее подписанные международные договоры, в частности – заключенный в 1988 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом заявила на брифинге в четверг руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, комментируя слова главы российского государства, за выступлением которого внимательно наблюдали в Вашингтоне.
«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия более 10 лет разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, прямо нарушая свои международные обязательства», - приводит ее слова агентство Reuters.
Хезер Науэрт также отметила, что в госдепартаменте «не получили удовольствия» от видеороликов, которыми сопровождалась речь российского лидера. По мнению Вашингтона, анимация «изображала ядерное нападение на Соединенные Штаты», и смотреть на это «было прискорбно».
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