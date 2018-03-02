Госдеп США: Россия нарушает международные договоры, разрабатывая «дестабилизирующие системы оружия»

СЕГОДНЯ 02:33 2018-03-02T02:41:45+03:00

Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении международного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Фото: REUTERS

По словам представителя ведомства, это подтвердил Путин в своем послании Федеральному собранию

Изменить размер текста: A A

Госдепартамент США очень обеспокоен тем, что во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о разработке и испытаниях новейших образцов вооружений, тем самым подтвердив, что Москва нарушает ранее подписанные международные договоры, в частности – заключенный в 1988 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявила на брифинге в четверг руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, комментируя слова главы российского государства, за выступлением которого внимательно наблюдали в Вашингтоне.

«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия более 10 лет разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, прямо нарушая свои международные обязательства», - приводит ее слова агентство Reuters.

Хезер Науэрт также отметила, что в госдепартаменте «не получили удовольствия» от видеороликов, которыми сопровождалась речь российского лидера. По мнению Вашингтона, анимация «изображала ядерное нападение на Соединенные Штаты», и смотреть на это «было прискорбно».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года

Владимир Путин рассказал о положении дел в экономике, главных задачах социальной политики и новом российском оружии. Онлайн-трансляция. Текст. Видео (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Шесть видеороликов нового оружия России, которые показал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию

Александр ГРИШИН

Выступление Путина в части, касающейся перспективных военных технологий, имеющихся или разрабатываемых в России, стало настоящей сенсацией (подробности).

Новейшее оружие России: на что способны комплексы «Кинжал» и «Авангард», а также межконтинентальная ракета «Сармат»

Александр КОЦ

Главкомы РВСН, ВКС и ВМФ рассказали подробности о российских вооружениях, взбудораживших мировые СМИ (подробности).

«Авангард», «Сармат» и «Кинжал»: что такое новейшее русское оружие

Виктор БАРАНЕЦ

На что именно обратил внимание специалист, когда Путин демонстрировал военные «мультики» (подробности).

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2018