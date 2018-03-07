2018-03-07T16:50:36+03:00
Экономика

Путин утвердил закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Увеличить минимальный размер оплаты труда планируется с 1 мая
Алексей КАРЕЛИН
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С 1 мая 2018 года МРОТ вырастет на 18% и составит 11 163 рублей.С 1 мая 2018 года МРОТ вырастет на 18% и составит 11 163 рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая. В этом году он вырастет на 18% и составит 11 163 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщал сайт kp.ru, Совет Федерации одобрил закон 28 февраля, а Госдума – 16 февраля 2018 года.

Довести МРОТ до прожиточного минимума предложили еще в 2001 году, когда принимали новый Трудовой кодекс, рассказал в интервью «Комсомольской правде» министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Однако тогда не было экономических возможностей ни у государства, ни у работодателей.

В России около 3 млн человек, которые получают зарплату меньше прожиточного минимума. Почти половина таких граждан (1,6 млн) работает в государственном секторе. Чтобы исполнить требование поправок к закону о МРОТ, работодателям потребуется выплатить 39,3 млрд рублей дополнительно, а регионам – 32 млрд.

Некоторые эксперты выразили опасение, что предприниматели не потянут повышение выплат сотрудникам и уйдут в теневой сектор. Топилин уверяет, что ужесточившийся финансовый контроль со стороны государства не позволит этого.

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