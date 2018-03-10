2018-03-10T23:54:18+03:00
В мире

Трамп обсудил с Абэ предстоящие переговоры с Ким Чен Ыном

Также лидеры США и Японии рассмотрели возможность изменений в условиях двусторонней торговли
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президеннт США Дональд Трамп обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Поговорил с премьер-министром Абэ, который с энтузиазмом отнесся к переговорам с Северной Кореей. Кроме того обсудили привлечение Японии к торговле на гораздо более привлекательных условиях с США, которые имеют сейчас торговый дефицит в 100 млрд долларов. Это нечестно и неконструктивно. Должно плучиться!» - уверен Трамп.

Твит Дональда Трампа Фото: СОЦСЕТИ

Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава Белого дома пообещал изменить условиия торговли США со всеми странами. По его мнению, Америка терпит огромные убытки из-за того, что договоры были заключены в пользу партнеров, которые получают от сделок с Соединенными Шатами огромные прибыли. Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

На это Евросоюз же пригрозил США ответными мерами и увеличить пошлины для американских компаний. Тогда Трамп пообещал ввести налог на европейские автомобили.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в пиццерии
ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на Жириновского за маты во время теледебатов
Трамп назвал условие для отмены таможенных пошлин на сталь и алюминий
Британия призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 из-за дела Скрипаля
Канадец выиграл в лотерею Lotto Max $25 млн
Трамп верит в обещание КНДР не проводить ядерные испытания
В России провели испытание гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»
СМИ: В США при Обаме готовили масштабную кибероперацию против России
Умерла экс-солистка Большого театра Галина Кравченко
Посол Украины рассказал о письме Порошенко главе НАТО
В Калифорнии неизвестный застрелил полицейского и ранил второго
Центризбирком обратился в Генпрокуратуру из-за оскорблений Жириновского в адрес Собчак
СМИ: Великобритания может бойкотировать ЧМ-2018 из-за инцидента со Скрипалем
Глава МИД Сирии: Запад закрывает глаза на наличие у боевиков химического оружия
В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет: два человека погибли
Украинский комбат рассказал, как мечтает закончить войну в Москве
Эрдоган не исключает новых военных операций Турции в Сирии
Украинский блогер: Киев планирует быструю «зачистку» Донбасса после ввода миротворцев
Чавушоглу объяснил спешкой покупку Турцией российских комплексов С-400
В управлении шерифа назвали имя захватившего заложников в доме ветеранов в Калифорнии
Депутат Рады: Россиянам неизбежно придется покинуть Крым
СМИ: В результате кибератаки на правительство ФРГ похищены документы по Brexit и Украине