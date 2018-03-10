Трамп обсудил с Абэ предстоящие переговоры с Ким Чен Ыном

10 Март 23:53 2018-03-10T23:54:18+03:00

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Президеннт США Дональд Трамп обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Поговорил с премьер-министром Абэ, который с энтузиазмом отнесся к переговорам с Северной Кореей. Кроме того обсудили привлечение Японии к торговле на гораздо более привлекательных условиях с США, которые имеют сейчас торговый дефицит в 100 млрд долларов. Это нечестно и неконструктивно. Должно плучиться!» - уверен Трамп.

Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава Белого дома пообещал изменить условиия торговли США со всеми странами. По его мнению, Америка терпит огромные убытки из-за того, что договоры были заключены в пользу партнеров, которые получают от сделок с Соединенными Шатами огромные прибыли. Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.

На это Евросоюз же пригрозил США ответными мерами и увеличить пошлины для американских компаний. Тогда Трамп пообещал ввести налог на европейские автомобили.