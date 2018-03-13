2018-03-13T05:00:44+03:00
Утраты

Патриарх Кирилл глубоко опечален известием о смерти Олега Табакова

Предстоятель РПЦ назвал ушедшего из жизни актера «продолжателем и хранителем лучших традиций отечественной артистической школы» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Художественный руководитель МХТ им Чехова, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизниХудожественный руководитель МХТ им Чехова, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким ушедшего из жизни народного артиста Олега Табакова.

«Патриарх Кирилл с печалью воспринял известие о кончине выдающегося деятеля искусств Олега Павловича Табакова. Предстоятель Русской Церкви отмечает, что почивший был продолжателем и хранителем лучших традиций отечественной артистической школы», - сказал журналистам пресс-секретарь предстоятеля РПЦ, священник Александр Волков.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, народный артист СССР и художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков умер после продолжительной болезни в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни. Прощание с блистательным актером состоится 15 марта на его родных театральных подмостках, дату похорон пресс-служба МХТ им. Чехова обещала назвать позже.

«Милосердный Господь да вселит новопреставленного раба своего Олега во обителях небесных, простив ему согрешения вольные и невольные, и дарует утешение всем скорбящим о его кончине», - приводит слова патриарха Кирилла ТАСС.

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С 27 ноября Олега Табаков находился в Первой градской больнице. Информация о его самочувствии приходила противоречивая. Даже его сыновья – Антон и Павел, отбиваясь от журналистов, говорил разное. Один, что у отца воспаление легких, другой, что проблемы с зубами. Потом появилось более внятное объяснение: полгода назад Олегу Павловичу поставили зубные импланты, что было рискованно в таком солидном возрасте (подробности).

Олег Табаков: запомним его таким.Талантливый режиссер и актер множества ярких ролей — Олег Павлович Табаков скончался 12 марта, на 83 году жизни

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