Патриарх Кирилл глубоко опечален известием о смерти Олега Табакова

СЕГОДНЯ 04:45 2018-03-13T05:00:44+03:00

Художественный руководитель МХТ им Чехова, народный артист СССР Олег Табаков скончался на 83-м году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким ушедшего из жизни народного артиста Олега Табакова.

«Патриарх Кирилл с печалью воспринял известие о кончине выдающегося деятеля искусств Олега Павловича Табакова. Предстоятель Русской Церкви отмечает, что почивший был продолжателем и хранителем лучших традиций отечественной артистической школы», - сказал журналистам пресс-секретарь предстоятеля РПЦ, священник Александр Волков.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, народный артист СССР и художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков умер после продолжительной болезни в понедельник, 12 марта, на 83-м году жизни. Прощание с блистательным актером состоится 15 марта на его родных театральных подмостках, дату похорон пресс-служба МХТ им. Чехова обещала назвать позже.

«Милосердный Господь да вселит новопреставленного раба своего Олега во обителях небесных, простив ему согрешения вольные и невольные, и дарует утешение всем скорбящим о его кончине», - приводит слова патриарха Кирилла ТАСС.

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