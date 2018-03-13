2018-03-13T12:48:58+03:00
Утраты

Путин назвал смерть Олега Табакова огромной утратой для всей России

Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося актера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким великого актера Олега Табакова и назвал его уход невосполнимой утратой для всей страны. Такие слова приводятся в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

"Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссёром и актёром, творческим, увлечённым, безмерно обаятельным человеком. Поистине народным любимцем. Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников. Его уход – огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников. Для всей России", - говорится в заявлении.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что народный артист Олег Табаков скончался в понедельник, 12 марта, в возрасте 82 лет. Он попал в больницу еще осенью прошлого года с заражением крови и в последнее время не приходил в сознание, будучи в состоянии искусственной комы. В результате продолжительная болезнь, сопровождаемая обострением ряда хронических заболеваний, спровоцировала остановку сердца актера.

Уже сейчас известно, что прощание с всероссийским кумиром состоится 15 марта в здании МХТ им. Чехова, где Табаков был художественным руководителем.

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